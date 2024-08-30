Российский диктатор вручил белорусскому высшую награду страны-агрессора – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Лукашенко получил от Путина высшую награду России

В официальном поздравлении Путин сказал, что Лукашенко "получил высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, который последовательно отстаивает ее интересы на международной арене", а также как "мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых простых ситуациях".

Также российский диктатор отметил, что "трудно переоценить" личный вклад Лукашенко в развитие "дружественных российско-белорусских связей", в "построение и укрепление институтов Союзного государства", а также в "продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы и в дальнейшем будем делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества,

– написал Путин.

Кроме того, на сайте президента России появился указ о награждении Лукашенко высшим орденом России, лично подписанным Путиным. В документе говорится, что орден вручен за "большой личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства, развитие стратегического партнерства и дружеских связей между Москвой и Минском".



Указ о вручении высшей награды Лукашенко / Фото из российских СМИ

К слову, Александр Лукашенко также делал заявление, что якобы ему предлагают "плюнуть на Россию" и воевать против страны-агрессора с Украиной. По словам самопровозглашенного президента, принять их Беларусь не может "на 99%".