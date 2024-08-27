Об этом Лукашенко рассказал во вторник, 27 августа, во время Республиканского педагогического совета.

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Лукашенко утверждает, что ему "подбрасывают" предложения воевать за Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, что получает многочисленные советы "плюнуть на Россию" и "отвернуться" от нее.

Кроме этого, Лукашенко заявил, что ему советуют "отступить с одного направления, освободить другое", а также воевать на стороне Украины, пока "до той границы мы войска НАТО под Смоленск заведем".

Однако белорусский диктатор не указал, кто же именно делает такие предложения и какая граница имеется в виду.

Он лишь в своей привычной манере отметил, что страна живет "в очень тяжелый период", когда вопрос стоит "или – или". В то же время диктатор призвал "развернуть" Беларусь с запада на восток.