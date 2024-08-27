Об этом 24 Каналу рассказал советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, заметив, что ситуация на границе не меняется с 15 августа. Несмотря на это, Александр Лукашенко уже успел удивить, поздравив Украину с Днем Независимости.

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В чем заключается замысел Лукашенко

Понятно, что белорусской группировки недостаточно для каких-либо серьезных ударов. Российских военных на территории Беларуси тоже никто не заметил.

Целью Лукашенко является продемонстрировать свою лояльность Владимиру Путину и оттянуть украинские силы из Курской области,

– отметил Франак Вячорка.

Лукашенко хочет показать белорусскому обществу образ внешнего врага, которым якобы является Украина. Но на самом деле он помогает России и предоставляет ей свою технику. Страна-агрессор испытывает серьезную нехватку в военных средствах на линии фронта.

В информационном пространстве, пропагандистском нарративе работает так якобы Лукашенко защищает спину Путина. Он этим очень гордится, угрожает странам НАТО ядерным оружием и почти каждый день говорит, что Беларусь якобы окружают враги,

– рассказал Франак Вячорка.

Довольно странным на этом фоне выглядело поздравление Лукашенко с Днем Независимости Украины. Ведь в последующие дни именно с территории Беларуси летели "Шахеды", чтобы атаковать Украину. Это еще раз подтверждает лицемерие белорусского диктатора.