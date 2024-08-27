Про це 24 Каналу розповів радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, зауваживши, що ситуація на кордоні не змінюється від 15 серпня. Попри це, Александр Лукашенко вже встиг здивувати, привітавши Україну з Днем Незалежності.

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У чому полягає задум Лукашенка

Зрозуміло, що білоруського угруповання недостатньо для будь-яких серйозних ударів. Російських військових на території Білорусі теж ніхто не помітив.

Метою Лукашенка є продемонструвати свою лояльність Владіміру Путіну та відтягнути українські сили з Курщини,

– зауважив Франак Вячорка.

Лукашенко хоче показати білоруському суспільству образ зовнішнього ворога, яким нібито є Україна. Але насправді він допомагає Росії та надає їй свою техніку. Країна-агресорка відчуває серйозну нестачу у військових засобах на лінії фронту.

В інформаційному просторі, пропагандистському наративі працює так нібито Лукашенко захищає спину Путіна. Він цим дуже пишається, погрожує країнам НАТО ядерною зброєю та майже кожного дня каже, що Білорусь буцімто оточують вороги,

– розповів Франак Вячорка.

Досить дивним на цьому тлі виглядало привітання Лукашенка з Днем Незалежності України. Адже у наступні дні саме з території Білорусі летіли "Шахеди", щоб атакувати Україну. Це вкотре підтверджує лицемірність білоруського диктатора.