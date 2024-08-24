Причиной Лукашенко называл якобы перемещение украинских войск к границе. Хотя в Госпогранслужбе заявления Лукашенко опровергали, пишет 24 Канал.

Смотрите также Путин не может произнести это вслух: что стоит за риторикой Лукашенко

Что заявил Лукашенко в День Независимости

На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. В течение длительного времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, приют и хлеб, вместе преодолевали трудности и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями,

– абсолютно цинично заявил Лукашенко.

Вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси "забыл", как 24 февраля 2022 года предоставил свою территорию России для полномасштабного вторжения России в Украину.

А после того, как Вооруженные Силы Украины выгнали оккупантов Киевщины, Черниговщины и других областей, то Россия неоднократно нагнетала ситуацию, пугая угрозой наступления из Беларуси.

Также Лукашенко в своем "приветствии" заявил, что якобы уверен в том, что в этих непростых условиях не только возможно, но и необходимо "разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов".

"Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе", – цинично продолжил Лукашенко.

Смотрите также У Лукашенко нарастают проблемы: почему его очень напугала операция на Курщине

Также он "пожелал" украинцам мирного неба и "гражданского согласия", благополучия и сплоченности семьям.