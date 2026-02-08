Лукашенко оголосив інспекцію білоруських військ: чи можлива нова загроза Києву з боку Мінська

Олександр Лукашенко оголосив про проведення масштабної інспекції Збройних сил Білорусі, яка триватиме до весни. Напередодні відбулись спільні штабні навчання білоруського війська. Все це може свідчити про зростання загрози для Києва з боку Мінська.

Військовий оглядач Іван Тимочко припустив у розмові з 24 Каналом, чи може Білорусь здійснити агресію щодо України. Він припустив, які наслідки тоді будуть для Мінська.

Чи наважиться Білорусь на загрозливі дії проти України?

Тимочко зазначив, що білоруські війська у 2022 році вже заходили на територію України у складі російської окупаційної армії. Тому якщо Білорусь гіпотетично наважиться на це ще раз, то це буде масштабніший крок із залученням не одного полку, а цілком білоруської армії.

Якби керівництво Білорусі та Росії вважали, що застосування білоруської армії було б ефективним, то вони давно б це зробили. Проте якщо Володимир Путін не буде бачити іншого виходу, як залучити білоруських військових, він може на це наважитися,

– зазначив військовий оглядач.

Однак цей крок є дуже небезпечним для Білорусі, яка є не великою країною і не має стратегічної глибини. Тому зосередження білоруських та російських сил може потенційно у будь-який момент потрапити під масований удар України. Внаслідок цього, за його словами, може виникнути паніка у військових і внутрішні конфлікти між білорусами та росіянами, чого боїться влада.

Варто знати. Білорусь за 40 кілометрів від кордону з Україною будує новий полігон у Гомельській області. Там будуть розташовані десантно-штурмові війська. На думку генерала армії Миколи Маломужа, це "пряма загроза Україні", а також сигнал, що їй потрібно готуватися до можливих сценаріїв наступу Росії через Білорусь.

Також для проведення масштабної операції Білорусі буде потрібно провести мобілізацію. Наразі білоруське військо, на думку військового оглядача, має чисельність приблизно 60 тисяч осіб. Для прикладу, на Сумщині росіяни наступали у такій саме кількості, але не досягли жодного результату.

Якщо Білорусь у перші дні повномасштабного вторгнення не вступила у війну проти України, то вже зараз Олександр Лукашенко намагатиметься петляти до останнього. До того ж зараз триває переговорний процес і рано чи пізно він принесе результат. Якщо ж він піде на цей крок, то опинитися на рівні диктаторів без жодного маневру, як учасник агресії проти України,

– відзначив Іван Тимочко.

Крім того, імовірний вступ Білорусі у війну швидше за все призведе до ланцюгової реакції в країнах НАТО, зокрема Польщі, країн Балтії. Вони можуть, як припустив військовий оглядач, підтягнути свої війська щонайменше до кордону, а щонайбільше додадуть свої військові контингенти на підтримку української армії.

