Штірліц був близький до провалу: Лукашенко прибув в Китай на американському літаку

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко полетів з офіційним візитом до Китаю. Однак горе-диктатор вирішив летіти не на російському літаку і навіть не на "аналогов нет", а на американському Boeing 767.

А все тому, що борт EW-001PB, який насправді призначений не для Лукашенка, – є літаком для президентів Білорусі. Його Мінськ придбав ще у 2012 році.

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Борт №1 у Білорусі

На початку своєї каденції, яка ще колись була легітимною, Алєксандр Лукашенко для подібних візитів використовував літак Ту-154, який сконструювали в Росії в 1995 році. Однак через 8 років диктатор передав цей літак на потреби уряду, а сам пересів на американський Boeing 737.

Однак літак Boeing 767, на якому самопроголошений президент полетів до Китаю, Білорусь придбала у 2012 році у Туркменістану. Однак у 2022 році США заборонили продавати запчастини до своїх літаків Білорусі, тож Лукашенку варто було б більше дбати про літак, бо якщо поламається – то назавжди.

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Boeing 767 є далекомагістральним літаком, який може літати без дозаправок між континентами. Хоча авіалайнер розроблений в 1980-х роках, борт №1 Лукашенка випущений в 2004 році. До 2006 році на ньому літав туркменський диктатор Сапармурат Ніязов, а наступник не захотів його використовувати, тому його і продали Білорусі.

Алєксандр Лукашенко прибув до Пекіна. Напередодні у вашингтонському Інституті вивчення війни припусти, що Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, можливо, для того, щоб допомогти Росії та Китаю уникнути санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін серйозно розглядає можливість надання Росії летальної допомоги.

Водночас сам диктатор оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого до 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном нібито для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти та інші питання.