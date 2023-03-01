Штирлиц был близок к провалу: Лукашенко прибыл в Китай на американском самолете

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко улетел с официальным визитом в Китай. Однако горе-диктатор решил лететь не на российском самолете и даже не на "аналогов нет", а на американском Boeing 767.

А все потому, что борт EW-001PB, который действительно предназначен не для Лукашенко, а является самолетом для президентов Беларуси. Его Минск приобрел еще в 2012 году.

Интересно Блинкен пригрозил ударом по китайским компаниям в случае поставок России летального оружия

Борт №1 в Беларуси

В начале своей каденции, еще когда-то легитимной, Александр Лукашенко для подобных визитов использовал самолет Ту-154, который сконструировали в России в 1995 году. Однако 8 лет спустя диктатор передал этот самолет на нужды правительства, а сам пересел на американский Boeing 737.

Однако самолет Boeing 767, на котором самопровозглашенный президент улетел в Китай, Беларусь приобрела в 2012 году у Туркменистана. Однако в 2022 году США запретили продавать запчасти к своим самолетам Беларуси, поэтому Лукашенко следовало бы больше заботиться о самолете, потому что если сломается – то навсегда.

Лукашенко на американском самолете прилетел в Китай: смотрите видео

Boeing 767 представляет собой дальнемагистральный самолет, который может летать без дозаправок между континентами. Хотя авиалайнер разработан в 1980-х годах, борт №1 Лукашенко выпущен в 2004 году. К 2006 году на нем летал туркменский диктатор Сапармурат Ниязов, а преемник не захотел использовать его, поэтому его и продали Беларуси.

Александр Лукашенко прибыл в Пекин. Накануне в вашингтонском Институте изучения войны предположим, что Лукашенко планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином возможно, для того, чтобы помочь России и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Пекин серьезно рассматривает возможность оказания России летальной помощи.

В то же время сам диктатор объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином якобы для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.