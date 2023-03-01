Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, у Пекина будут серьезные проблемы в отношениях с другими странами, если Китай нарушит санкции США против России из-за войны в Украине.

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Мы очень внимательно следили за этим с первого дня, и причина, почему я поднял этот вопрос не только с Ван И на прошлой неделе, но и публично, заключается в том, что мы обеспокоены, исходя из имеющейся у нас информации. Тем, что Китай рассматривает возможность перехода от оказываемой некоторыми из его компаний нелетальной поддержки к фактически летальной материальной поддержке военных усилий России в Украине,

– заявил госсекретарь США.

По словам Блинкена, США предупредили Китай о последствиях предоставления такой поддержки России. Если это произойдет, на китайские компании или отдельные лица наложат санкции.

"Китай не может иметь обе стороны, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя с одной стороны выдвигать мирные предложения, а с другой – фактически подпитывать огонь, который разожгла Россия", – добавил госсекретарь США.

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