Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, у Пекина будут серьезные проблемы в отношениях с другими странами, если Китай нарушит санкции США против России из-за войны в Украине.
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Блинкен пригрозил ударом по китайским компаниям
Мы очень внимательно следили за этим с первого дня, и причина, почему я поднял этот вопрос не только с Ван И на прошлой неделе, но и публично, заключается в том, что мы обеспокоены, исходя из имеющейся у нас информации. Тем, что Китай рассматривает возможность перехода от оказываемой некоторыми из его компаний нелетальной поддержки к фактически летальной материальной поддержке военных усилий России в Украине,
– заявил госсекретарь США.
По словам Блинкена, США предупредили Китай о последствиях предоставления такой поддержки России. Если это произойдет, на китайские компании или отдельные лица наложат санкции.
"Китай не может иметь обе стороны, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя с одной стороны выдвигать мирные предложения, а с другой – фактически подпитывать огонь, который разожгла Россия", – добавил госсекретарь США.
Китай предложил "мирный план"
- Китай призывает уважать суверенитет всех стран, отказаться от "менталитета холодной войны", а также сесть за стол переговоров.
- Предложение Китая включает, в частности, прекращение односторонних санкций. Китай требует прекратить "злоупотребления санкциями", которые не одобрены Советом Безопасности ООН – именно такие санкции действуют против России.
- Также Китай отметил уменьшение стратегических рисков.
- К тому же Китай готов присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.
- Кстати, в "мирном плане" Китай называет войну "украинским кризисом".