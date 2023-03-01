Об этом сообщил координатор структуры Государственного департамента США по противодействию иностранной дезинформации Джеймс Рубин. Кстати, Китай рассматривает возможность снабжения оружием России.
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Китай поддерживает Россию в войне против Украины
По словам Рубина, Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации", в частности месседжи, совпадающих с позицией России по отношению к Украине.
Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией – это губительно,
– отметил он.
Рубин подчеркнул, что Китай и Россия тратят миллиарды на манипулирование информацией. К тому же Пекин действует в глобальном масштабе и тратит больше, чем Москва.
Кроме того, Китай также распространяет утверждение России, что войну якобы "развязало НАТО".
"Мы, как нация и Запад не спешим реагировать, и это справедливое суждение, что мы стоим перед очень большим вызовом. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией близко к завершению", – добавил Рубин.
"Мирный план" Китая
- МИД Китая обнародовало 12 пунктов согласно которым Китай видит окончание войны в Украине.
- Там не упоминается слово "война" и военная агрессия России против Украины.
- В то же время войну Китай называет "украинским кризисом".
- В документ вошли такие пункты: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета "холодной войны", прекращение боевых действий, возобновление мирных переговоров и так далее.