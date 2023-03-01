Об этом сообщил координатор структуры Государственного департамента США по противодействию иностранной дезинформации Джеймс Рубин. Кстати, Китай рассматривает возможность снабжения оружием России.

К теме Для кого был "мирный план": будет ли Китай помогать России в войне

Китай поддерживает Россию в войне против Украины

По словам Рубина, Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации", в частности месседжи, совпадающих с позицией России по отношению к Украине.

Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией – это губительно,

– отметил он.

Рубин подчеркнул, что Китай и Россия тратят миллиарды на манипулирование информацией. К тому же Пекин действует в глобальном масштабе и тратит больше, чем Москва.

Кроме того, Китай также распространяет утверждение России, что войну якобы "развязало НАТО".

"Мы, как нация и Запад не спешим реагировать, и это справедливое суждение, что мы стоим перед очень большим вызовом. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией близко к завершению", – добавил Рубин.

"Мирный план" Китая