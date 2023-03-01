Про це повідомив координатор структури Державного департаменту США з протидії іноземній дезінформації Джеймс Рубін. До речі, Китай розглядає можливість постачання зброї Росії.
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Китай підтримує Росію у війні проти України
За словами Рубіна, Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації", зокрема меседжі, які збігаються з позицією Росії щодо України.
Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією – це згубно,
– зазначив він.
Рубін наголосив, що Китай та Росія витрачають мільярди на маніпулювання інформацією. До того ж Пекін діє у глобальному масштабі і витрачає більше, ніж Москва.
Окрім цього, Китай також поширює твердження Росії, що війну нібито "розв'язало НАТО".
"Ми, як нація, і Захід не поспішаємо реагувати, і це справедливе судження, що ми стоїмо перед дуже-дуже великим викликом. У комунікаційному просторі узгодження між Китаєм і Росією близьке до завершення", – додав Рубін.
"Мирний план" Китаю
- МЗС Китаю оприлюднило 12 пунктів згідно з якими Китай бачить закінчення війни в Україні.
- Там не згадується слово "війна" та військова агресія Росії проти України.
- Водночас війну Китай називає "українською кризою".
- До документа увійшли такі пункти: повага до суверенітету всіх країн, відмова від менталітету "холодної війни", припинення бойових дій, відновлення мирних переговорів тощо.