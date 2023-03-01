Про це повідомив координатор структури Державного департаменту США з протидії іноземній дезінформації Джеймс Рубін. До речі, Китай розглядає можливість постачання зброї Росії.

До теми Для кого був "мирний план": чи буде Китай допомагати Росії у війні

Китай підтримує Росію у війні проти України

За словами Рубіна, Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації", зокрема меседжі, які збігаються з позицією Росії щодо України.

Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією – це згубно,

– зазначив він.

Рубін наголосив, що Китай та Росія витрачають мільярди на маніпулювання інформацією. До того ж Пекін діє у глобальному масштабі і витрачає більше, ніж Москва.

Окрім цього, Китай також поширює твердження Росії, що війну нібито "розв'язало НАТО".

"Ми, як нація, і Захід не поспішаємо реагувати, і це справедливе судження, що ми стоїмо перед дуже-дуже великим викликом. У комунікаційному просторі узгодження між Китаєм і Росією близьке до завершення", – додав Рубін.

"Мирний план" Китаю