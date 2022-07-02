Лукашенко знову накинувся на Захід та Україну і чомусь згадав про історичні битви білорусів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не перестає дивувати новими абсурдними висловлюваннями, які все дивніші за попередні. Цього разу білоруський диктатор вирішив слідами свого кремлівського покровителя провести "урок історії".

Лукашенко не тільки відзначився банальним незнанням історії. Він ще й просував наративи російської пропаганди. Про це свідчать висловлювання самопроголошеного президента напередодні Дня незалежності Білорусі, які поширюють провладні пропагандистські ЗМІ.

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Лукашенко вигадав анексію Білорусі Заходом

Жоден публічний виступ Лукашенка не обходиться без заяв про "ворожі наміри Заходу" щодо Білорусі. Якщо у розмові з Лавровим самопроголошений президент говорив про літаки з ядерною зброєю на західних кордонах Білорусі, то тепер каже про те, що нібито Захід планує "анексію білоруських земель". Не обійшлося без "нацистів-фашистів", яких так люблять згадувати білоруські та російські пропагандисти. За його словами нібито потрібно зробити все, що "сучасний нацизм не переріз у фашизм".

Нацизм та фашизм – два схожі, але не тотожні поняття. Фашизм є ідеологією, яка виникла в Італії в часи Беніто Мусоліні, а згодом поширилася на кілька інших держав. Водночас нацизм був ідеологією гітлерівської Німеччини. Тобто це дві течії, які виникли в один час, а не одна течія, яка переросла в іншу, як каже Лукашенко.

Занурившись в історію Лукашенко продемонстрував своє незнання, адже він почав говорити про те, що нібито західний світ "виростив" гітлерівську Німеччину, яка почала Другу світову війну, а потім буцімто інші країни були вимушені "просити допомоги в СРСР".

Білоруський диктатор забув про пакт Молотова-Ріббентропа, який за лічені дні до початку Другої світової війни підписали міністри закордонних справ Німеччини та СРСР. Цим документом два тоталітарні режими фактично поділили сфери впливу в Східній Європі. Однак коли Німеччина напала на СРСР, то саме для оборони Радянського Союзу США підписали ленд-ліз та надавали озброєння й інші необхідні речі, а не просили допомоги.

Лукашенко згадав про битви і прямо накинувся на Україну

Самопроголошений президент спекулюючи темою Другої світової війни, як це люблять робити і в Росії, звинуватив Україну у "зведенні в ранг героїв убивць та маньяків".

Не хочеться у такий день говорити про сусідів, які звели вбивць та маніяків у ранг національних героїв. Неприємно згадувати про тих, хто їм співчуває тут, та й у тій же Росії. Але, на жаль, справа поліцаїв та інших посібників гітлерівських убивць живе. Ви все бачите,

– сказав Лукашенко.

Потім самопроголошеного президента ще більше понесло в історію і він почав розповідати про переможні битви білорусів.

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У більшості пострадянських країн Днем незалежності вважають день проголошення виходу з СРСР. Водночас балтійські держави такий день називають святом відновлення незалежності, яка була проголошена ще після розпаду Російської імперії. Однак у Білорусі День незалежності відзначають на честь звільнення Мінська від німецьких військ 3 липня 1944 року. Рішення про перенесення святкування Дня незалежності було прийняте на референдумі, організованому під час першого терміну Лукашенка в 1996 році.