Лукашенко не тільки відзначився банальним незнанням історії. Він ще й просував наративи російської пропаганди. Про це свідчать висловлювання самопроголошеного президента напередодні Дня незалежності Білорусі, які поширюють провладні пропагандистські ЗМІ.

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Лукашенко вигадав анексію Білорусі Заходом

Жоден публічний виступ Лукашенка не обходиться без заяв про "ворожі наміри Заходу" щодо Білорусі. Якщо у розмові з Лавровим самопроголошений президент говорив про літаки з ядерною зброєю на західних кордонах Білорусі, то тепер каже про те, що нібито Захід планує "анексію білоруських земель". Не обійшлося без "нацистів-фашистів", яких так люблять згадувати білоруські та російські пропагандисти. За його словами нібито потрібно зробити все, що "сучасний нацизм не переріз у фашизм".

Довідка. Нацизм та фашизм – два схожі, але не тотожні поняття. Фашизм є ідеологією, яка виникла в Італії в часи Беніто Мусоліні, а згодом поширилася на кілька інших держав. Водночас нацизм був ідеологією гітлерівської Німеччини. Тобто це дві течії, які виникли в один час, а не одна течія, яка переросла в іншу, як каже Лукашенко.

Занурившись в історію Лукашенко продемонстрував своє незнання, адже він почав говорити про те, що нібито західний світ "виростив" гітлерівську Німеччину, яка почала Другу світову війну, а потім буцімто інші країни були вимушені "просити допомоги в СРСР".

Білоруський диктатор забув про пакт Молотова-Ріббентропа, який за лічені дні до початку Другої світової війни підписали міністри закордонних справ Німеччини та СРСР. Цим документом два тоталітарні режими фактично поділили сфери впливу в Східній Європі. Однак коли Німеччина напала на СРСР, то саме для оборони Радянського Союзу США підписали ленд-ліз та надавали озброєння й інші необхідні речі, а не просили допомоги.

Лукашенко згадав про битви і прямо накинувся на Україну

Самопроголошений президент спекулюючи темою Другої світової війни, як це люблять робити і в Росії, звинуватив Україну у "зведенні в ранг героїв убивць та маньяків".

Не хочеться у такий день говорити про сусідів, які звели вбивць та маніяків у ранг національних героїв. Неприємно згадувати про тих, хто їм співчуває тут, та й у тій же Росії. Але, на жаль, справа поліцаїв та інших посібників гітлерівських убивць живе. Ви все бачите,

– сказав Лукашенко.

Потім самопроголошеного президента ще більше понесло в історію і він почав розповідати про переможні битви білорусів.

Зверніть увагу! У більшості пострадянських країн Днем незалежності вважають день проголошення виходу з СРСР. Водночас балтійські держави такий день називають святом відновлення незалежності, яка була проголошена ще після розпаду Російської імперії. Однак у Білорусі День незалежності відзначають на честь звільнення Мінська від німецьких військ 3 липня 1944 року. Рішення про перенесення святкування Дня незалежності було прийняте на референдумі, організованому під час першого терміну Лукашенка в 1996 році.

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