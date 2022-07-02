Лукашенко не тільки відзначився банальним незнанням історії. Він ще й просував наративи російської пропаганди. Про це свідчать висловлювання самопроголошеного президента напередодні Дня незалежності Білорусі, які поширюють провладні пропагандистські ЗМІ.
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Лукашенко вигадав анексію Білорусі Заходом
Жоден публічний виступ Лукашенка не обходиться без заяв про "ворожі наміри Заходу" щодо Білорусі. Якщо у розмові з Лавровим самопроголошений президент говорив про літаки з ядерною зброєю на західних кордонах Білорусі, то тепер каже про те, що нібито Захід планує "анексію білоруських земель". Не обійшлося без "нацистів-фашистів", яких так люблять згадувати білоруські та російські пропагандисти. За його словами нібито потрібно зробити все, що "сучасний нацизм не переріз у фашизм".
Занурившись в історію Лукашенко продемонстрував своє незнання, адже він почав говорити про те, що нібито західний світ "виростив" гітлерівську Німеччину, яка почала Другу світову війну, а потім буцімто інші країни були вимушені "просити допомоги в СРСР".
Білоруський диктатор забув про пакт Молотова-Ріббентропа, який за лічені дні до початку Другої світової війни підписали міністри закордонних справ Німеччини та СРСР. Цим документом два тоталітарні режими фактично поділили сфери впливу в Східній Європі. Однак коли Німеччина напала на СРСР, то саме для оборони Радянського Союзу США підписали ленд-ліз та надавали озброєння й інші необхідні речі, а не просили допомоги.
Лукашенко згадав про битви і прямо накинувся на Україну
Самопроголошений президент спекулюючи темою Другої світової війни, як це люблять робити і в Росії, звинуватив Україну у "зведенні в ранг героїв убивць та маньяків".
Не хочеться у такий день говорити про сусідів, які звели вбивць та маніяків у ранг національних героїв. Неприємно згадувати про тих, хто їм співчуває тут, та й у тій же Росії. Але, на жаль, справа поліцаїв та інших посібників гітлерівських убивць живе. Ви все бачите,
– сказав Лукашенко.
Потім самопроголошеного президента ще більше понесло в історію і він почав розповідати про переможні битви білорусів.
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