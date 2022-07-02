Про це 24 каналу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, Білорусь постійно штовхають до нападу на Україну. Тому Львів має бути особливо готовим до будь-яких потенційних загроз.

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На нараді зібралося військове та цивільне керівництво міста. Вони обговорювали, наскільки Львів готовий до можливої оборони та як функціонуватиме місто під час кризових ситуацій. Відомо, що в кожному з районів працюватимуть штаби оборони.

Серед інших важливих питань – готовність міста до опалювального сезону (якщо будуть проблеми з газом – способи їх вирішення), запаси продовольства тощо. За словами пана Садового, Львів має бути готовим до будь-якої кризової ситуації.

На сьогодні в нас немає іншої цілі, ніж перемога у війні. Тому повинні мати максимальну готовність, бо ситуація може змінюватися в кожну секунду. Військові якісно роблять свою роботу, а наше завдання – максимально їм допомагати,

– наголосив Андрій Садовий.

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Готуємо школи до відкриття на 1 вересня

Зараз в місті посилено працюють над тим, щоб відкрити школи до 1 вересня. Саме тому для переселенців шукають нові варіанти житла та перебудовують різні локації, влаштовують додаткові якісні сховища. Роботи дійсно багато.

Садовий наголошує, що обов'язок Львова – організувати безпечні умови для усіх українців, які приїхали сюди через війну, яку розв'язала Росія.

У Харкові, Одесі, Миколаєві ситуація набагато складніша, ніж у Львові. Але тут ми приймаємо кожного дня поранених, опікуємося переселенцями. Наш обов'язок, щоб вони були в безпеці. Поки вони тут, їхні чоловіки, брати та діти воюють на передовій,

– зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Білорусь розмістила близько 7 батальйонів поблизу кордону з Україною. У такий спосіб вони сковують війська Збройних Сил, які могли б вже воювати проти російських окупантів на Сході.