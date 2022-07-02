Лукашенко не только отличился банальным незнанием истории. Он еще и продвигал нарративы русской пропаганды. Об этом свидетельствуют высказывания самопровозглашенного президента в канун Дня независимости Беларуси, которые распространяют провластные пропагандистские СМИ.

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Лукашенко придумал аннексию Беларуси Западом

Ни одно публичное выступление Лукашенко не обходится без заявлений о "враждебных намерениях Запада" в отношении Беларуси. Если в разговоре с Лавровым самопровозглашенный президент говорил о самолетах с ядерным оружием на западных границах Беларуси, то теперь говорит о том, что якобы Запад планирует "аннексию белорусских земель". Не обошлось без "нацистов-фашистов", которых так любят вспоминать белорусские и российские пропагандисты. По его словам, якобы нужно сделать все, что "современный нацизм не сечение в фашизм".

Справка. Нацизм и фашизм – два схожих, но не тождественных понятия. Фашизм является идеологией, возникшей в Италии во времена Бенито Мусолини, а впоследствии распространившейся на несколько других государств. В то же время, нацизм был идеологией гитлеровской Германии. То есть это два течения, которые возникли в одно время, а не одно течение, которое переросло в другое, как говорит Лукашенко.

Погрузившись в историю, Лукашенко продемонстрировал свое незнание, ведь он начал говорить о том, что якобы западный мир "вырастил" гитлеровскую Германию, которая начала Вторую мировую войну, а затем якобы другие страны были вынуждены "просить помощи у СССР".

Белорусский диктатор забыл о пакте Молотова-Риббентропа, который за считанные дни до начала Второй мировой войны подписали министры иностранных дел Германии и СССР. Этим документом два тоталитарных режима фактически разделили сферы влияния в Восточной Европе. Однако когда Германия напала на СССР, именно для обороны Советского Союза США подписали ленд-лиз и предоставляли вооружение и другие необходимые вещи, а не просили помощи.

Лукашенко вспомнил о битвах и прямо набросился на Украину

Самопровозглашенный президент спекулируя темой Второй мировой войны, как это любят делать и в России, обвинил Украину в "возведении в ранг героев убийц и маньяков".

Не хочется в такой день говорить о соседях, которые построили убийц и маньяков в ранг национальных героев. Неприятно вспоминать о тех, кто им сочувствует здесь, и в той же России. Но, к сожалению, дело полицейских и других пособий гитлеровских убийц живет. Вы все видите,

– сказал Лукашенко.

Затем самопровозглашенного президента еще больше унесло в историю и он стал рассказывать о победоносных битвах белорусов.

Обратите внимание! В большинстве постсоветских стран Днем независимости считается день провозглашения выхода из СССР. В то же время, балтийские государства такой день называют праздником восстановления независимости, которая была провозглашена еще после распада Российской империи. Однако в Беларуси День независимости отмечают в честь освобождения Минска от германских войск 3 июля 1944 года. Решение о переносе празднования Дня независимости было принято на референдуме, организованном в первый срок Лукашенко в 1996 году.

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