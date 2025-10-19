Неподалік Лувру, ймовірно, знайшли першу вкрадену коштовність: ЗМІ дізналися, яку саме
- У Парижі сталося пограбування Лувру, де невідомі викрали 9 предметів із колекції коштовностей Наполеона III та імператриці Євгенії.
- Одну з викрадених коштовностей, ймовірно, корону імператриці Євгенії, було знайдено біля музею.
У Парижі 19 жовтня сталося зухвале пограбування легендарного музею Лувру. За попередніми даними, одну з викрадених коштовностей уже вдалося віднайти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Parisien.
Цікаво 5 нюансів, які треба знати перед тим, як підійматися на Ейфелеву вежу
Що відомо про першу викрадену коштовність з Лувру, яку вдалося знайти?
За інформацією видання, одну з викрадених коштовностей було знайдено біля музею. Згідно з попередніми даними розслідування, це, ймовірно, корона імператриці Євгенії. Вона була зламана після інциденту.
Довідково! Корона імператриці Євгенії – це видатна корона, створена у 1855 році за ескізами ювеліра Лемоньє для дружини Наполеона III. Вона була оздоблена діамантами та іншими коштовностями. Після повалення імперії в 1870 році корона, як і інші скарби, була виставлена в музеї Лувр у Парижі.
Корона французької імператриці Євгенії, яку викрали з Лувру 19 жовтня / Фото з сайту Музею Лувр
За даними французької газети, музей пограбувала група невідомих у масках, що повністю закривали обличчя. Ймовірно, вони потрапили до будівлі з боку Сени, де тривають будівельні роботи.
Як повідомляється, зловмисники могли скористатися вантажним ліфтом, щоб одразу дістатися до цільової зали в галереї "Аполлона". Розбивши вікна, двоє нападників увійшли всередину, а третій залишився зовні.
За попередніми даними, грабіжники викрали 9 предметів із колекції коштовностей, що належали Наполеону III та імператриці Євгенії, серед яких були намисто, брошка й діадема. Експонати зберігалися у вітринах, присвячених Наполеону та французьким монархам.
Джерело в Луврі уточнило, що знаменитий "Регент" – найбільший діамант колекції вагою понад 140 каратів – залишився на місці. Розмір збитків наразі не оцінено.
Що відомо про пограбування Лувру 19 жовтня?
У Парижі 19 жовтня пограбували Лувр. Зухвалий напад здійснили 3 невідомі чоловіки в масках, які втекли на моторолері.
Після інциденту музей закрили для відвідувачів. Поліція вже розпочала розслідування.
Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс розповів, що саме пограбування, за попередніми даними, тривало лише 7 хвилин. З Лувру евакуювали всіх відвідувачів, постраждалих через інцидент не було.