Велика частина Львова майже 3 доби без води: поблизу міста сталася нова аварія на водогоні

У частині Львова вже понад дві доби немає води. Причиною стала нова аварія на магістральному водогоні в районі села Домажир.

Аварійні бригади працюють на місці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівводоканал.

Чому Львів кілька діб без води?

У суботу, 25 жовтня, під час наповнення системи водопостачання Львова після минулої аварії різко впав тиск води. Як з'ясували в водоканалі, причиною став новий витік на магістральному водогоні. Через це тиск у мережі недостатній для стабільного водопостачання міста.

Аварійні бригади вже працюють на місці, керівництво Львівводоканалу та міста виїхали на місце нового пошкодження для координації робіт. Роботи тривають без перерви,

– повідомили фахівці.

Персонал водоканалу працює на межі можливостей, аби забезпечити хоча б часткову подачу води до мешканців Залізничного та Шевченківського районів.

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко додав, що водовозки продовжують працювати, поки не відновлять централізоване водопостачання. Більше подробиць повідомлять згодом.

Зверніть увагу! Повний перелік вулиць, які залишаються без води, – можна переглянути на сайті гарячої лінії міста.

Що відомо про нещодавні аварії на водогоні?