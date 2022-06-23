Львів та італійське Бергамо обговорили співпрацю у галузі освіти та медицини
Джерело:Львівська міська рада
До Львова 23 червня приїхали мер Бергамо Джорджо Горі та почесний президент італійської гуманітарної організації CESVI Мауріціо Каррара. Вони зустрілись із міським головою Андрієм Садовим.
Посадовці обговорили співпрацю у галузі освіти та медицини. Зокрема, італійські представники зацікавились досвідом медичних закладів Львова.
Читайте також Важливим є досвід інших країн, – Садовий про унікальний проєкт реабілітаційного центру
Зустріч Садового з італійськими представниками
Як зазначив Андрій Садовий, серед пріоритетних напрямків розвитку Львова нині є освіта та медицина, зокрема, різних видів реабілітація. Під час зустрічі італійські гості висловили зацікавленість зі свого боку відвідати львівські медичні заклади, зокрема задля обміну досвідом у лікуванні поранених та у сфері трансплантології.
Питання освіти та якісна реабілітація – сьогодні для мене пріоритет. У наших міст (Львова та Бергамо – ред. 24 канал) є багато можливостей для спільної кооперації. У Львові працює найбільше медоб'єднання в Україні, де зараз активно лікують поранених з різних куточків країни. Також маємо великі досягнення у трансплантології,
– зауважив Андрій Садовий.
Мер Бергамо Джорджо Горі, своєю чергою, запросив представників Львова відвідати Італію з метою обміном досвіду у сфері патріотичного виховання дітей, дитячої медицини, зокрема психологічної реабілітації неповнолітніх. Він наголосив, що в його місті приділяють особливу увагу людському капіталу, зокрема патріотичному вихованню молоді, якості вищої освіти та медицини.
Мер Львова Андрій Садовий зустрівся з делегацією з італійського Бергамо / Фото Львівська міська рада
До слова, представники Львова і Бергамо також обговорили досвід співпраці з асоціаціями різних країн та можливості продовження такої кооперації, зокрема щодо спільної участі у майбутніх муніципальних заходах. Зауважимо, що після зустрічі у львівській мерії італійські представники долучились до міської церемонії прощання з Героєм Володимиром Сидором.
Додамо, що перед поїздкою до Львова делегація з Бергамо відвідала Київську область, де домовилась про надання допомоги з боку Італії у відбудові української Бучі.
Вас може зацікавити – Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами та професорами Ізраїлю: дивіться відео