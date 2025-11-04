"Шантаж посеред вулиці": у Львові місцеві обурені аніматорами в костюмах тварин

Фотографиня Олена Присяжна обурилася тим, що аніматори у костюмах тварин у центрі Львова наполягають сфотографуватися, а потім вимагають за це гроші. Крім того, незадоволення висловили також інші місцеві.

У міській раді пообіцяли відреагувати на скарги жителів. Про це пише 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Що місцеві кажуть про поведінку аніматорів у центрі Львова?

Олена присяжна розповіла, що в центрі Львова зустріла чоловіка, переодягненого в костюм осла. Він наполягав сфотографуватися – жінка погодилася і за фото дала йому 100 гривень. Проте він обурився, що сума надто мала і жінка може надіслати йому гроші на картку.

А він починає кричати, що "доросле фото – 500, дитяче – 300". Каже "скиньте на карту" й не відстає,

– пояснила фотографиня.

Журналісти запитали думку місцевих про цих людей у костюмах. 25-річний Максим Козлов поділився, що такі переодягнені персонажі його насторожують. "Вони смердять деколи так, що відходиш від цих персонажів. Цей жахливий естетичний вигляд більше псує атмосферу, ніж покращує. Насторожує відсутність контролю цього всього, тобто будь-хто може вдягнути костюм, і ти не розумієш, чи це хтось адекватний. Може людина напідпитку або під наркотиками", – сказав чоловік.

Львівʼянка Олена Тижник також висловила обурення: "Вони плюндрують місто своєю поведінкою. Обурює те, що вони чіпляються до людей. Кожна людина має свої кордони, і я б зовсім не хотіла, щоб вони до мене чіплялися".

Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко наголосив, що аніматори в костюмах тварин працюють нелегально у центрі Львова, і міська рада зверне на це увагу.

Коли йде мова про поодинокі випадки – це можна зрозуміти. Але, коли воно набирає таких форм, які переходять межі здорового глузду і відбувається в такій недопустимий спосіб, то потрібно реагувати,

– заявив він.

Бойко підкреслив, що раніше у центрі міста схожі прецеденти були із людьми, які навʼязливо продавали перехожим синьо-жовті стрічки, та з фотографами, які друкують знимки на газети. За його словами, вони створювали хаос на площі Ринок, тому міськрада запросила їх на зустріч і разом з ними затвердила кілька локацій, де вони легально можуть працювати.

Водночас він наголосив, що таким способом інцидент з аніматорами не будуть вирішувати – за його словами, від 5 листопада їх взагалі не буде у центрі міста.

