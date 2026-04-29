"Мамо, яка смачна вода!": 13-річний підліток став посмертним донором для хлопчика із вадою нирок

13-річний підліток став посмертним донором для 11-річного хлопчика з нирковою недостатністю. Дитина загинула унаслідок нещасного випадку.

Про це розповіли у дитячій лікарні святого Миколая у Львові.

Що відомо про історію порятунку 11-річного хлопчика?

Колись 4-річний львів'янин Юрчик переніс ангіну. Вона дала серйозне ускладнення на нирки – виник нефротичний синдром.

Довідково. Нефротичний синдром – це важке ураження нирок, що характеризується масивною втратою білка, значним зниженням альбуміну в крові, високим рівнем холестерину та сильними набряками.

У Юрчика почалися роки постійної терапії із лікарнями, уколами та пігулками, але хвороба лише прогресувала.

Коли йому виповнилося 9 років, його нирки взагалі припинили виводити зайву рідину з організму, а тіло набрякло. Єдиним порятунком став гемодіаліз – штучне очищення крові. Процедуру хлопчик проходив через день по 4 години.

Так минули ще 3 роки. Діаліз виснажив дитячий організм.

Юрчик перестав рости, а кістки стали дуже крихкими. Окрім того, постійний високий тиск давав велике навантаження на серце.

Коли у березні знесиленого хлопчика привели на гемодіаліз, родині повідомили, що з'явився донор.

Ним став 13-річний підліток, який отримав несумісну з життям важку черепно-мозкову травму. Його батьки дали згоду на посмертне донорство органів.

Окрім Юрчика, вдалося врятувати ще трьох інших дітей.

З новин я одразу зрозуміла, хто став донором для мого сина. Першим ділом ми з чоловіком пішли в церкву помолитися за того хлопчика. Я безмежно вдячна його батькам, які дали дозвіл на трансплантацію органів і врятували мою дитину. Ми тепер вважаємо, що цей хлопчик – наша друга дитина, бо його частинка живе в моєму синові,

– із вдячністю сказала мама Юрчика Ірина, додавши, що теж підписала згоду на посмертне донорство.

Пересадку нирки хлопчику спільно виконали спеціалісти Центру трансплантології та Лікарні Святого Миколая.

Наступного дня після операції Юрчик, якому раніше не можна було пити більше ніж стакан рідини на день, сказав:

Мамо, яка смачна вода! Я справді тепер можу пити стільки, скільки хочу?

Інші історії порятунку дітей

Нещодавно у Львові медики видалили 35-сантиметровий клубок волосся зі шлунка 13-річної дівчинки, що страждала на синдром Рапунцель. Операція пройшла успішно, зараз дівчинка в стабільному стані, її виписали додому.

Це був психічний розлад "трихофагія", коли людина їсть волосся, а у шлунку формується трихобезоар – щільний клубок із волосся, залишків їжі та слизу, які не перетравлюються і поступово заповнюють орган.

А у Дитячій Лікарні Святого Миколая кардіохірурги провели унікальну 12-годинну операцію та врятували 8-місячного малюка Іванка із Закарпаття. Дитина народилася із критичною вадою серця і постійно задихалася. У нього була сильно порушена будова серця, а лікарі фактично "перебудувати" серце.