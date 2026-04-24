Ймовірно, пацієнтка поїдала власне волосся щонайменше місяцями. Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Що відомо про цей випадок?

Батьки не знали, що відбувається з донькою. Вони привезли її до медичного закладу зі скаргами на біль у животі та нудоту. Коли лікарі під час УЗД виявили велетенське стороннє тіло у шлунку дитини, то відразу ухвалили рішення оперувати. Адже будь-якої миті цей клубок міг призвести до важкої кишкової непрохідності.

Щоб видалити таке велике стороннє тіло, хірургам довелося виконати лапаротомію — розсічення шлунка, що є складною операцією. Видалений 35-сантиметровий трихобезоар повністю повторював форму органу та частково заходив у дванадцятипалу кишку. У медицині такі випадки відомі як синдром Рапунцель.

Операція минула успішно. Станом на зараз стан дівчинки стабільний. Травлення нормалізувалося, симптоми зникли. Пацієнтку вже виписали додому.

Зверніть увагу! Відомо, що такий психічний розлад називається "трихофагія". Нав'язливе поїдання з часом призводить до того, що у шлунку формується трихобезоар – щільний клубок із волосся, залишків їжі та слизу, які не перетравлюються і поступово заповнюють орган. Трихофагія є небезпечним станом, який може призвести до важких ускладнень. Зокрема, до виразок, перитоніту, кишкової непрохідності та навіть смерті. Тому закликають звертати увагу на тривожні симптоми. Мовиться про біль у животі, нудоту, порушення травлення, неприємний запах із рота та звичку вживати неїстівні речі.

Як лікарі рятують дітей?