Як лікарі виявили голку в руці?

Інцидент стався з 13-річною Ангеліною з Дублян на Львівщині. Дівчина шила поробку у школу, після чого залишила голку на столі. Вранці, коли збиралася до школи під час відключення світла, відчула колючий біль у руці. Батьки помітили лише маленьку цятку та вирішили, що це укус комахи.

Згодом на місці травми з'явився набряк, а біль посилився так, що дитина не могла зігнути руку. Родина звернулася до лікарів.

При зверненні ми дійсно виявили ущільнення, біль від якого розходився донизу вглиб, що нас насторожило. Ми відправили її на УЗД м'яких тканин і під час обстеження виявили стороннє тіло,

– розповіла дитяча хірургиня Богдана Лі.

Як зазначили лікарі, за тиждень голка просунулася глибоко в м'яз під кутом 45 градусів. Подальше зміщення могло пошкодити судини або нерви, пояснили в лікарні.

Операцію провели з використанням рентген-навігації ЕОП. Хірурги зробили невеликий розріз і безпечно витягли голку. Критично важливим, за словами медиків, було вилучити сторонній предмет за траєкторією її входження, щоб він не зламався.

Після втручання медики з'ясували, що дівчина не була щеплена від правця. Як зазначили лікарі, ним можна заразитися при травмуванні металевими предметами. Дівчину вакцинували одразу у лікарні.

