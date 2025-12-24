Тепер стало відомо, що 16 грудня директорка ліцею Віталія Полякова звільнилася за власним бажанням. Про це розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик, передає 24 Канал із посиланням на "УП.Життя".

Що відомо про скандал із ексдиректоркою ліцею №109?

Учні, яких через одяг Полякова не пустила до школи, розповіли про цей випадок батькам, а ті написали скарги до освітньої омбудсменки. Дорослі кажуть, що через поведінку директорки діти пережили публічне приниження та стрес.

Тоді щодо Віталії Полякової розпочалося службове розслідування. Втім, вивчити обставини інциденту тривалий час не вдавалося, адже сама директорка перебувала то на лікарняному, то у відпусках.

Через сумніви в правомірності лікарняних листів Лещик подавала запити до Пенсійного фонду та Національної служби здоров'я України.

Зверніть увагу! Законодавство не передбачає обов'язкової шкільної форми для дітей, тому така вимога в статуті ліцею – незаконна.

