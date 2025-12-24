Теперь стало известно, что 16 декабря директор лицея Виталия Полякова уволилась по собственному желанию. Об этом рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик, передает 24 Канал со ссылкой на "УП.Жизнь".
Что известно о скандале с экс-директором лицея №109?
Ученики, которых из-за одежды Полякова не пустила в школу, сообщили об этом случае родителям, а те написали жалобы к образовательному омбудсмену. Взрослые говорят, что из-за поведения директора дети пережили публичное унижение и стресс.
Тогда в отношении Виталии Поляковой началось служебное расследование. Впрочем, изучить обстоятельства инцидента длительное время не удавалось, ведь сама директор находилась то на больничном, то в отпусках.
Из-за сомнений в правомерности больничных листов Лещик подавала запросы в Пенсионный фонд и Национальную службу здоровья Украины.
Обратите внимание! Законодательство не предусматривает обязательной школьной формы для детей, поэтому такое требование в уставе лицея – незаконно.
Последние новости о скандалах в школах
- В Польше в престижном варшавском лицее травили дочь экс-игрока сборной Украины Юрия Гладыря, Дарью. Одноклассники создали группу в соцсети и присылали ей угрозы и оскорбления из-за фамилии и акцента. Лицей отреагировал: одного обидчика отчислили, другому вынесли выговор, пострадавшей предложили встречу с психологом, а классу провели воспитательные мероприятия.
- Во львовской школе №93 10 учеников пели русские песни с ненормативной лексикой. На родителей составили протоколы за невыполнение обязанностей воспитания детей.
- В черновицком лицее "Орияна" учительница географии оскорбила ученика, который попросил разговаривать на украинском, назвав его "скотиной" и пригрозив сложными заданиями.