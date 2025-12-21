Незадолго до того, как стало известно об убийстве, в полицию поступило сообщение о драке двух девочек, передает 24 Канал со ссылкой на Onet.
Причастна ли украинка к убийству 11-летней девочки в Польше?
На теле погибшей были заметны ранения, нанесенные острым предметом. В ходе расследования было установлено, что к убийству может быть причастна 12-летняя ученица той же школы.
Семейный суд разрешил задержать девочку, а полиция изъяла нож, который мог быть использован в нападении.
В полиции говорят, что девушки не были подругами, однако знали друг друга в лицо.
Через несколько дней после трагедии в соцсетях таких как "Х", Facecebook и TikTok начали появляться сообщения, что подозреваемая в убийстве является украинкой.
Между тем пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая возразила, что задержанная 12-летняя девочка является украинкой. Она заявила, что распространение подобных глупостей является сознательной дезинформацией, направленной на разжигание ненависти между Польшей и Украиной. Ее сообщение также зарепостил министр-координатор специальных служб Польши Томаш Симоняк.
