В Україні таку операцію більше ніде не проводять. Про це повідомили в Дитячій Лікарні Святого Миколая.

Читайте також Була в організмі дуже довго: у Львові чоловік ледь не помер через персикову кісточку

Що відомо про операцію 8-річному Іванку?

Хворобу виявили на третю добу від чого народження. Хлопчик почав стрімко постійно задихатись та синіти. Іванка забрали в місцеву реанімацію та пізніше перевезли з Мукачева до Львова.

У Лікарні Святого Миколая лікарі встановили діагноз – транспозиція магістральних судин, дефект міжшлуночкової перегородки та клапанний стеноз легеневої артерії.

Простими словами – сильно порушена будова серця. Все було не на своїх місцях, через це кров не могла нормально циркулювати та насичуватися киснем. З такими проблемами хлопчик не зміг би довго прожити, однак був ще занадто маленьким та слабким для такого радикального втручання.

Простіше кажучи, анатомія серця Іванка була геть неправильною: все було не на своїх місцях, через що кров не могла нормально циркулювати та насичуватися киснем. З такою важкою гіпоксією малюк довго би не прожив, однак для радикальної операції він був ще надто маленький і слабкий.

Проте за день до операції у хлопчика раптово виник гострий тромбоз шунта. Кардіологиня Христина Качур пригадує, що все сталося ввечері, коли мама помітила різке погіршення стану дитини.

Вже день доходив до кінця, коли мама покликала нас, бо дитині стало різко гірше. В цей момент малюк мав дуже виражений ціаноз – він стрімко синів та задихався. Дитину терміново перевели до реанімації, де анестезіологам вдалося стабілізувати стан, але стало зрозуміло, що чекати до ранку не можна. Хірургічну команду посеред ночі терміново викликали з дому,

– пригадує кардіологиня Христина Качур.

Що відомо про операцію Double Root Translocation?

Операція, яку довелося виконувати Іванкові, називається Double Root Translocation (DRT). В Україні її проводить лише один фахівець – завідувач кардіохірургічного відділення лікарні Олександр Ячнік.

Під час цього складного втручання обидва артеріальні клапани висікають на спільній ділянці та розвертають на 180 градусів. Завдяки цьому клапан аорти розміщують на лівому шлуночку, а клапан легеневої артерії – на правому, тобто у правильному анатомічному положенні. Крім того, хірургам потрібно було закрити великий дефект між шлуночками, адже близько 60% стінки там фактично бракувало.

Операція тривала 12 годин. Лікарям вдалося фактично "перебудувати" серце Іванка та виправити складну вроджену ваду. Дитячий кардіохірург Олександр Ячнік пояснив, чому обрали саме цей метод лікування, адже він вважається одним із найважчих.

По-перше, на відміну від попередніх методик, DRT дозволяє сформувати ідеально рівний вихід із лівого шлуночка. По-друге, оскільки аортальний клапан залишається на своєму місці, у майбутньому виключається ризик його патологічного розширення. Але найголовнішим здобутком є те, що власний легеневий клапан дитини буде рости разом із нею. Це означає, що Іванку по мірі росту не доведеться проходити додаткові операції із заміни штучних клапанів,

– пояснив кардіохірург.

Зараз хлопчик почувається добре. Він став активнішим, а рівень насичення крові киснем становить 100%. Серце працює нормально, легені повноцінно насичують кров киснем. І тепер щічки Іванка вже не синюшні, а рожеві – попереду на нього чекає повноцінне життя.

Іванко, якому зробили 12-годинну операцію у Львові / Фото Дитяча Лікарня Святого Миколая

Що відомо про інші випадки успішних операцій?