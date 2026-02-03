Про це йдеться в повідомленні Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Як лікарі дістали кісточку з організму чоловіка?

Чоловіка, який довго не помічав, що в його дванадцятипалій кишці є сторонній предмет, звати Григорій. Ще на Різдво він відчув різкий біль, однак не звернув уваги, бо думав, що переїв. Однак ліки не допомагали, живіт все ще болів. Тоді чоловік звернувся до медиків у районній лікарні. Вони провели виконали ендоскопію та виявили жовчний камінь, який був розміром до 4 сантиметрів. Сторонній предмет було помітно просвіті дванадцятипалої кишки. Лікарі запідозрили в Григорія жовчеву норицю та відправили лікуватися до Львова, де його обстежили додатково. Комп'ютерна томографія та ендоскопія показували зміни в каналі між загальною жовчною протокою та дванадцятипалою кишкою. Проте камінь було важко видалити.

Тоді Григорій звернувся до Університетської лікарні. Однак персикова кісточка вже та спровокував утворення дивертикула й пролежня стінки дванадцятипалої кишки. Наслідком цього стала механічна жовтяниця та холангіт.

Ми бачили на комп'ютерній томографії, що "конкремент" нестандартний – з повітрям у центрі – проте навіть не уявляли, що витягнемо персикову кісточку. Це було повною несподіванкою,

– каже керівник клініки хірургії Назар Була.

Крім того, лікарі були сильно шоковані, коли дізналися, що Григорій останнім часом не їв ці фрукти, тож кісточка тривалий час, можливо й роками, могла перебувати в кишківнику. Однак саме зараз вона почала спричиняти серйозні ускладнення, які мали суттєві ризики для життя й могла призвести до перитоніту.



Лікарі за допомогою ендоскопа дістали кісточку з організму / Фото Університетської лікарні

Медики провели невелику операцію ендоскопом і видалили кісточку за допомогою найсучасніших інструментів через рот. Також вони вилікували запалення жовчних проток. Таке втручання тривало майже годину, минулося без розрізів і проколів.

