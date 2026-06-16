Шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою на Львівщині: постраждали жінка та дитина

У місті Перемишляни Львівського району сталася ДТП за участю шкільного автобуса та вантажівки. Внаслідок зіткнення травм зазнали двоє пасажирів.

Постраждалих госпіталізували до лікарень. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Що відомо про аварію?

Аварія сталася 15 червня близько 19:13 на вулиці Галицькій. Унаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Травмувалися двоє пасажирів шкільного автобуса. Йдеться про жінку 1986 року народження та дитину 2016 року народження.

Обох постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів Львова для надання необхідної допомоги та проведення обстежень. Інформації про їхній стан наразі не оприлюднено.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Зокрема, з'ясовується механізм зіткнення, а також дії водіїв перед аварією.

Остаточні висновки щодо причин ДТП будуть зроблені після проведення необхідних слідчих дій та експертиз.

ДТП в Україні: останні новини

Український блогер та фітнес-тренер Сергій Данилець потрапив у ДТП на власному спорткарі Aston Martin DB12, вартість якого оцінюється приблизно у 350 тисяч доларів. Його дружина Анастасія оприлюднила подробиці аварії у своїх соцмережах та показала кадри з місця події.

За словами блогерки, ДТП сталася ввечері 12 червня. Того дня Сергій разом із сином Максимом поїхав за продуктами на спорткарі. Найбільше занепокоєння у підписників викликало те, що в момент аварії в автомобілі перебувала дитина. Втім, за словами Анастасії Данилець, серйозних наслідків вдалося уникнути.

За попередньою інформацією, автомобіль занесло на мокрій після дощу дорозі. Однією з можливих причин називають особливості конструкції спорткара. Aston Martin DB12 має задній привід, а такі автомобілі на слизькому покритті можуть бути більш схильними до втрати зчеплення з дорогою, особливо за різких маневрів або прискорення.

Ще одна аварія сталася у селі Воронівка на Миколаївщині. За попередніми даними поліції, 19-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням. Після цього транспортний засіб виїхав за межі мосту та опинився у річці.

На момент аварії в салоні перебували семеро людей. Травми отримали ймовірний водій, 40-річний чоловік та п’ятеро дітей віком 9, 11, 12 і 15 років. Усіх постраждалих доправили до медичного закладу для обстеження та надання допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.