Батько затриманого служить в ЗСУ, – Садовий розповів деталі скандалу з ТЦК у Львові

Пізно ввечері 9 липня у Львові виник конфлікт між людьми та військовослужбовцямим ТЦК. Внаслідок заворушення натовп заблокував рух вулицею та перевернув машину військових.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що лише зі Львова сьогодні на фронті служить 58 тисяч бійців. Такі ситуації викликають справедливе обурення у наших військових, адже вона є абсолютно ганебною.

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Садовий навів деталі скандалу

Спершу у соціальних мережах з'явилася інформація що затримали 20-літнього хлопця. Але, як виявилось, що це Даніїл, якому 30 років. До речі, його батько є мобілізований з 2022 року.

Я думаю, що відповідне розслідування буде проведене. Я мав розмову з Міністром внутрішніх справ. Він також збентежений цією ситуацією,

– сказав Андрій Садовий.

Він додав, що працівники поліції зазнали травм, у них побої. Вони звернулися у медичні установи й двоє зараз перебувають на лікуванні. Військовослужбовці ТЦК також звернулися до медиків. Серед цивільних звернень до медиків не було.

"Є пошкоджене майно. Ведеться розслідування. Я думаю, через кілька днів ми матимемо більше інформації. Але важливо, щоб перевіряли те, що читаємо. Адже обурила ситуація, що затримали 20-літнього хлопця. Як виявилось, йому 30 років", – додав міський голова Львова.

Садовий відреагував на скандал з ТЦК у Львові: дивіться відео

Важливо зрозуміти, у якому стані цей чоловік. У ТКЦ, ймовірно, дадуть більше інформації щодо цього. Тепер напруги дещо впав до мінімума, фактично цілу ніч тривали перемовини. Головне, щоб у майбутньому таких прецедентів більше не було.

Андрій Садовий також додав, що у військовий ТЦК є відеокамери, тому хотілося б побачити, як все відбулося, отримати більше інформації. Тоді можна буде ухвалити конкретні рішення.

Як у Львові відбувається комунікація щодо мобілізації?

У Міністерстві оборони вже відреагували на цей інцидент. Вони зазначили, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій - це ворог. Там наголосили, що мобілізація є необхідною складовою захисту України, але методи потребують вдосконалення і цей процес триває.

Хочу, щоб ви розуміли, до 20% працівників наших комунальних підприємств сьогодні перебувають на фронті. Щодня хтось йде воювати. Це процес, який є обов'язковий в нашій державі, тому що триває війна,

– наголосив Андрій Садовий.

Він відзначив, що йому дуже прикро бачити, як відео скандалу зі Львова сьогодні активно поширюють російські пропагандисти. А все почалося з того, що люди почули недостовірну інформацію, яка призвела до агресії та протистояння.

"Не можна ділити військовослужбовців на тих, хто працює в ТЦК, чи тих, хто є на передовій. Всі виконують волю, яку їм дозволив закон. Для мене це дуже серйозний дзвіночок, тому що у Львові не було прецедентів, коли сотні людей перекривають магістральну дорогу у великому районі міста, нищать майно", – наголосив міський голова.

Підсумовуючи він наголосив, що ситуація є дуже неприємною, але з неї потрібно вийти з честю. Зробити це можна, максимально оприлюднивши правдиву інформацію.