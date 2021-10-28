Бавимось в рейтинги, – Садовий вважає, що перевірити всі заклади фізично неможливо

Згідно із новими обмеженнями у Львові через червону зону, весь персонал та відвідувачі повинні бути вакцинованими. Водночас всіх перевірити фізично просто неможливо.

Уряд чудово розуміє ситуацію. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

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За його словами, влада не хоче ухвалювати рішення, які можуть не сподобатись людям.

Знаєте, бавимось в рейтинги. Щоб рейтинг вчасно не впав,

– наголосив Садовий.

Він зауважив, що так рішення призводять до того, що люди вмирають. Тому варто ухвалювати жорсткіші рішення, які давали б кращий ефект.

Контроль закладів буде жорстким

Мер Львова зауважив, що контроль закладів буде дійсно жорстким. Водночас варто чекати непростих ситуацій та дебатів.

Наприклад, ви заходите в кафе. Хтось із відвідувачів не має негативного ПЛР-тесту чи вакцинації. Ви повинні виносити на комісію рішення про закриття цього закладу. Наступного дня вони (представники закладу – 24 канал) можуть прийти і повідомити, що в них все добре і їх, мовляв, треба відкрити. Після того знову заходить якийсь відвідувач, якого не проконтролювали, адже на ньому вигідно заробляти. Андрій Садовий Міський голова Львова

"Виходить процес, який забирає час, енергію, здоров'я. А результат той, що люди більше хворітимуть. Такі реалії", – зауважив Садовий.

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