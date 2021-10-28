Уряд чудово розуміє ситуацію. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міський голова Львова Андрій Садовий.
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За його словами, влада не хоче ухвалювати рішення, які можуть не сподобатись людям.
Знаєте, бавимось в рейтинги. Щоб рейтинг вчасно не впав,
– наголосив Садовий.
Він зауважив, що так рішення призводять до того, що люди вмирають. Тому варто ухвалювати жорсткіші рішення, які давали б кращий ефект.
Контроль закладів буде жорстким
Мер Львова зауважив, що контроль закладів буде дійсно жорстким. Водночас варто чекати непростих ситуацій та дебатів.
Наприклад, ви заходите в кафе. Хтось із відвідувачів не має негативного ПЛР-тесту чи вакцинації. Ви повинні виносити на комісію рішення про закриття цього закладу. Наступного дня вони (представники закладу – 24 канал) можуть прийти і повідомити, що в них все добре і їх, мовляв, треба відкрити. Після того знову заходить якийсь відвідувач, якого не проконтролювали, адже на ньому вигідно заробляти.
"Виходить процес, який забирає час, енергію, здоров'я. А результат той, що люди більше хворітимуть. Такі реалії", – зауважив Садовий.
Садовий розповів про обмеження у "червоному" Львові: дивіться відео
Обмеження кафе та ресторанів у Львові під час "червоної" зони
- Львів переходить у червону зону вже з 30 жовтня.
- Відповідно до обмежень, робота закладів харчування є забороненою.
- Водночас якщо заклади мають 100% вакцинованих працівників та відвідувачів, то відповідних обмежень можна уникнути.
- У місті 11 закладів закрили 27 жовтня за те, що вони порушували карантин.