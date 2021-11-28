Без документів і декларацій: у Львові почали вакцинувати бездомних людей

Львівські медики почали оглядати та робити щеплення від COVID-19 безхатькам. Для цього їм не потрібні ні документи, ні декларації з сімейними лікарями. Вакцинацію здійснюють у Центрі обліку та нічного перебування.

Одразу зголосилося чимало охочих зробити щеплення. Багато безхатьків уже давно планували вакцинуватися, але не могли цього зробити без документів.

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Пан Ігор уважно вислухав інструктаж лікаря щодо особливостей імунізації та одразу зробив укол. Наголосив, що прийшов до Центру щойно з'явилася така можливість.

Як вакцинують безхатьків

Люди, які не мають документів, після вакцинації отримають паперову довідку про щеплення. Їх реєструють у медичній системі.

Пацієнти, які не мають достатньої кількості документів, щоб їх зареєструвати, потрапляють до електронної медичної системи як неідентифіковані. Вносимо прізвище, ім'я, по батькові та дату народження зі слів пацієнта,

– розповіла лікарка Марія Уляновська.

Після ін'єкції вакцинованих громадян скеровують пити чай. Там упродовж 30 хвилин слідкують за їхнім самопочуттям.

"Сьогодні добре себе почуваю, вкололася вакциною Pfizer. Як Господь дасть здоров'я, то буду жити – на все Божа воля", – підкреслила пацієнтка пані Світлана.

Звідки взялася ініціатива

За добу 27 листопада в Україні провакцинували від коронавірусу майже 139,5 тисячі людей. Загальна кількість щеплених від COVID-19 українців сягає 11 мільйонів. Водночас до кінця року Львівщина може вийти з червоної зони.

Ініціативу вакцинувати бездомних людей запропонували громадські організації, які ними опікуються.

"Це була ініціатива громадських організацій. До них є запити під час харчування щодо вакцинації, коли є проблема. тому ми спільно зробили таку акцію", – пояснив начальник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин.

До вакцинації безхатьків залучили громадські організації "Благоустрій рідного міста", Спільнота взаємодопомоги "Оселя", "Там де живе надія", Релігійна громада Храму Христового Воскресіння, "Вектор допомоги", "Серця надії", Корпорація Добрих Справ, "Еліос Львів", Спільнота святого Егідія, "Тарілка" та інші.

Вакцинацію організували саме у Центрі на вулиці Кирилівській, 3а, бо це місце для більшості безпритульних Львова відоме. На обліку там перебуває 3 тисячі людей і щоночі залишається до 60 осіб.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу