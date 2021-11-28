Сразу вызвалось немало желающих привиться. Многие бездомные уже давно планировали вакцинироваться, но не могли этого сделать без документов.

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Бездомный Игорь внимательно выслушал инструктаж врача об особенностях иммунизации и сразу сделал укол. Он отметил, что пришел в Центр как только появилась такая возможность.

Как вакцинируют бездомных

Люди, не имеющие документов, после вакцинации получат бумажную справку о прививках. Их регистрируют в медицинской системе.

Пациенты, не имеющие достаточного количества документов для регистрации, попадают в электронную медицинскую систему как неидентифицированные. Вносим фамилию, имя, отчество и дату рождения со слов пациента,

– рассказала врач Мария Уляновская.

После инъекции вакцинированных граждан направляют пить чай. Там 30 минут следят за их самочувствием.

"Сегодня хорошо себя чувствую, укололась вакциной Pfizer. Если Господь даст здоровье, то буду жить – на все Божья воля", – подчеркнула пациентка Светлана.

Справка. За сутки 27 ноября в Украине провакцинировали от коронавируса около 139,5 тысяч человек. Общее количество привитых от COVID-19 украинцев составляет 11 миллионов. В то же время, до конца года Львовщина может выйти из красной зоны.

Истоки инициативы

Инициативу вакцинировать бездомных людей предложили общественные организации, которые о них заботятся.

"Это была инициатива общественных организаций. К ним есть запросы во время кормления по поводу вакцинации, когда есть проблема. Поэтому мы совместно сделали такую ​​акцию", – объяснил начальник городского управления социальной защиты Игорь Кобрин.

Обратите внимание! К вакцинации бездомных привлекли общественные организации "Благоустройство родного города", Сообщество взаимопомощи "Оселя", "Там, где живет надежда", Религиозная община Храма Христова Воскресения, "Вектор помощи", "Сердца надежды", Корпорация Добрых Дел, "Элиос Львов", Сообщество святого Эгидия, "Тарелка" и другие.

Вакцинацию организовали именно в Центре по улице Кирилловской, 3а, потому что это место для большинства бездомных Львова известно. На учете там состоит 3 тысячи человек и каждую ночь остается до 60 человек.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 каналу