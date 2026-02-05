Безпілотник фіксували над Львовом: мер пояснив, у що цілилися росіяни

Під вечір 5 лютого російський безпілотник намагався атакувати Львів. ППО знищила ворожу ціль над містом.

Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, у що саме цілилися росіяни.

Дивіться також Ворожий безпілотник долетів до Львова: ППО знищила його

Російський безпілотник сили ППО знешкодили на території Львівської громади.

Це була атака на об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежі та значних пошкоджень не зафіксовано,

– зазначив Садовий.