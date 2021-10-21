Біля пункту вакцинації на залізничному вокзалі у Львові утворилась шалена черга: цікаві фото
Джерело:24 канал
На Головному залізничному вокзалі у Львові 21 жовтня розпочав працювати пункт вакцинації. У перший день роботи біля його дверей утворилась черга з охочих зробити щеплення.
Загалом 20 жовтня на Львівщині зробили щеплення майже 22 тисячі людей. Після введення посилених карантинних обмежень у Львові містяни почали активно вакцинуватись.
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Біля пункту вакцинації на вокзалі утворилась черга
Центр вакцинації на Головному залізничному вокзалі розпочав працювати 21 жовтня. Його облаштували в приміщенні медпункту. Усі охочі щодня можуть зробити тут щеплення з 10:00 до 18:30. Перерви в роботі центру немає.
Поки тут працюватимуть по одній бригаді в першу та другу зміни. Однак за потреби їхню кількість можуть збільшити. Охочі вакцинуватись проти коронавірусу можуть приходити як за попереднім записом, так і займати живу чергу. Щеплення роблять трьома препаратами на вибір – Pfizer, AstraZeneca та Coronavac.
У перший день роботи центру перед його дверима утворилась шалена черга. Протягом дня кількість охочих вакцинуватись не зменшувалась. Станом на 15:00 біля входу у медпункт перебували близько 20 людей.
Черга біля пункту вакцинації на вокзалі у Львові / Фото 24 каналу
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Вакцинація на Львівщині: коротко
- На Львівщині 20 жовтня проти коронавірусу вакцинувалися понад 21,7 тисячі жителів. Це найбільший добовий показник за весь час
- Понад 14,6 тисячі людей отримали першу дозу препарату, а 7088 – другу.
- Найбільше щеплень зробили у Львові – 10 831.
- У цей день працювали 17 центрів вакцинації та 180 пунктів щеплення.
- Загалом в області від коронавірусу вакцинувались понад 935,9 тисячі людей. З них понад 399,75 тисячі жителів – вже повністю імунізовані.
- Найпопулярнішою вакциною є Pfizer. Препаратом щепилися понад 389,6 тисячі людей.
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