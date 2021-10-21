В целом 20 октября на Львовщине вкололи прививки почти 22 тысячам человек. После введения усиленных карантинных ограничений во Львове горожане начали активно вакцинироваться.

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Возле пункта вакцинации на вокзале образовалась очередь

Центр вакцинации на Главном железнодорожном вокзале начал работать 21 октября. Его обустроили в помещении медпункта. Все желающие ежедневно могут сделать здесь прививки с 10:00 до 18:30. Перерывы в работе центра нет.

Пока что здесь работает по одной бригаде в первую и вторую смены. Однако при необходимости их количество могут увеличить. Желающие вакцинироваться от коронавируса могут приходить как по предварительной записи, так и занимать живую очередь. Прививки делают тремя препаратами на выбор – Pfizer, AstraZeneca и Coronavac.

В первый день работы центра перед его дверью образовалась безумная очередь. В течение дня количество желающих вакцинироваться не уменьшалось. По состоянию на 15:00 у входа в медпункт находились около 20 человек.

Очередь возле пункта вакцинации на вокзале во Львове / Фото 24 канала

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Вакцинация во Львовской области: коротко

На Львовщине 20 октября от коронавируса вакцинировались более 21,7 тысячи жителей. Это самый большой суточный показатель за все время

Более 14,6 тысячи человек получили первую дозу препарата, а 7 088 – вторую.

Больше всего прививок сделали во Львове – 10 831.

В этот день работали 17 центров вакцинации и 180 пунктов прививки.

В целом в области от коронавируса вакцинировались более 935,9 тысячи человек. Из них более 399,75 тысячи жителей – полностью.

Самой популярной вакциной является Pfizer. Препаратом прививались более 389,6 тысячи человек.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 каналу