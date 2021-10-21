Загалом 20 жовтня на Львівщині зробили щеплення майже 22 тисячі людей. Після введення посилених карантинних обмежень у Львові містяни почали активно вакцинуватись.

Актуально У Львові обладнають пункт вакцинації від COVID-19 на головному вокзалі

Біля пункту вакцинації на вокзалі утворилась черга

Центр вакцинації на Головному залізничному вокзалі розпочав працювати 21 жовтня. Його облаштували в приміщенні медпункту. Усі охочі щодня можуть зробити тут щеплення з 10:00 до 18:30. Перерви в роботі центру немає.

Поки тут працюватимуть по одній бригаді в першу та другу зміни. Однак за потреби їхню кількість можуть збільшити. Охочі вакцинуватись проти коронавірусу можуть приходити як за попереднім записом, так і займати живу чергу. Щеплення роблять трьома препаратами на вибір – Pfizer, AstraZeneca та Coronavac.

У перший день роботи центру перед його дверима утворилась шалена черга. Протягом дня кількість охочих вакцинуватись не зменшувалась. Станом на 15:00 біля входу у медпункт перебували близько 20 людей.

Черга біля пункту вакцинації на вокзалі у Львові / Фото 24 каналу

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Вакцинація на Львівщині: коротко

На Львівщині 20 жовтня проти коронавірусу вакцинувалися понад 21,7 тисячі жителів. Це найбільший добовий показник за весь час

Понад 14,6 тисячі людей отримали першу дозу препарату, а 7088 – другу.

Найбільше щеплень зробили у Львові – 10 831.

У цей день працювали 17 центрів вакцинації та 180 пунктів щеплення.

Загалом в області від коронавірусу вакцинувались понад 935,9 тисячі людей. З них понад 399,75 тисячі жителів – вже повністю імунізовані.

Найпопулярнішою вакциною є Pfizer. Препаратом щепилися понад 389,6 тисячі людей.



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