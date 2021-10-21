Лише за останню добу у мешканців Львівщини виявили 1300 позитивних ПЛР-тестів, зокрема, 605 з них проживає у Львові. Відтак, у стаціонарах перебуває майже 800 пацієнтів з COVID-19. Кількість інфікованих продовжує збільшуватись, розповіла кореспондентка 24 каналу Ольга Іващук.

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Ситуація з COVID-19 у Львові стає серйознішою

У зв'язку з тим, що ситуація стає дедалі серйознішою, у місті тривають перевірки моніторингових груп – так звані рейди. Вони перевіряють кав'ярні, ресторани, магазини та ринки. Перевірка проходить на наявність у працівників сертифікатів вакцинації та дотримання всіх карантинних обмежень, зокрема:

маскового режиму;

дистанції.

Наразі штрафують за неносіння маски не лише працівників закладів, а й відвідувачів. Тобто без маски у ресторані можна сидіти лише за столиком, а щоб пройтися закладом чи підійти до барної стійки – необхідно подбати про засіб індивідуального захисту, інакше – штраф 170 гривень.

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"Основна тема перевірки – це наявність вакцинованих працівників, оскільки в закладах повинні працювати лише вакциновані. 100% вакцинованих працівників або при наявності ПЛР-тесту. Водночас обов'язково дивимось наявність записів – є журнал здоров'я, де фіксується температура працівників і є журнал вологого прибирання", – сказала начальниця відділу соціально-економічного розвитку Галицької РА Любов Пілюк.

Посилення обмежень на залізниці

Також посилили карантинні правила на залізниці. Зокрема, якщо їхати міжрегіональним сполученням у потягах, крім квитка та паспорта, наразі потрібно пред'явити ще й негативний ПЛР-тест або також COVID-сертифікат.

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Такі правила розповсюджуються тільки на повнолітніх пацієнтів, аналогічні – діють й на автобуси міжрегіонального сполучення та літаки, які літають зі Львова до інших регіонів країни.

Якщо виявлятимуть, що якимось чином проникли пасажири в потяг і прямують без "ковідних" документів, то начальник поїзда, провідник і поліція, будуть писати відповідну заяву і складатимуть на пасажира адмінпротокол,

– пояснив начальник вокзалу станції Львів Роман Сенишин.

Водночас на Львівщині та Львові зокрема наразі триває вакцинація, оскільки регіон вже перебуває на межі червоної зони.

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Карантин у Львові: коротко