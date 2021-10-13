Востаннє у Львові вирішили посилити карантин на засіданні комісії 8 жовтня. Зокрема, з 14 жовтня у місті припиняють проводити усі масові заходи, окрім невеликих конференцій, усі учасники яких повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.
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У Львові знову посилили карантин
Станом на 13 жовтня у лікарнях міста перебувають 704 хворі на коронавірус. Їхня кількість продовжує невпинно зростати. До прикладу, 12 жовтня до медзакладів потрапили 103 нові пацієнти, а виписали лише 51 людину.
Через зростання кількості хворих на COVID-19 у Львові провели чергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС. На ньому вирішили знову посилити карантинні обмеження в місті.
Складні часи потребують оперативних і непростих рішень. Щойно завершилось засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій,
– розповів мер Львова Андрій Садовий.
Міський голова зауважив, що нові карантинні обмеження почнуть діяти з 18 жовтня.
Які обмеження ввели у Львові
- Освіта. Усі школярі Львова йдуть на 2-тижневі канікули до 1 листопада. Також ці обмеження стосується позашкілля та дозвілля. Музичні школи теж перебуватимуть на 2-тижневих канікулах. Народні доми, гуртки та секції будуть зачиненими. Бібліотеки працюватимуть лише на видачу книг.
- Культура. У місті заборонили проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу. Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія і органний зал працюватимуть лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів повинна становити не більше ніж 50% від загальної кількості місць.
- Торгівля. Промислові, продовольчі ринки та магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть працювати лише, якщо працівники є вакцинованими або мають негативний ПЛР-тест. В закладах торгівлі потрібно дотримуватись маскового режиму. Заповненість приміщень – не більше ніж 50%.
- Заклади громадського харчування можуть працювати лише до 23:00. Усі працівники повинні бути провакцинованими або з негативними ПЛР-тестами. Заповненість залів – не більше ніж 50%, до 4 людей за столиком.
- Спортзали можуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакцинованими. Заповненість залів – не більше ніж 50%.
- Готелі та хостели працюватимуть лише за наявності в усіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу