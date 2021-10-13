В последний раз во Львове решили усилить карантин на заседании комиссии 8 октября. В частности, с 14 октября в городе прекращают проводить все массовые мероприятия, кроме небольших конференций, все участники которых должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Актуально Ситуация хуже, чем была в прошлом году, – Садовый анонсировал усиление карантина во Львове

Во Львове снова усилили карантин

По состоянию на 13 октября в больницах города находятся 704 больных коронавирусом. Их количество продолжает неуклонно расти. К примеру, 12 октября в медучреждения попали 103 новых пациента, а выписали только 51 человека.

Из-за роста количества больных COVID-19 во Львове провели очередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. На нем решили ужесточить карантинные ограничения в городе.

Сложные времена требуют оперативных и непростых решений. Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям,

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Городской глава отметил, что новые карантинные ограничения начнут действовать с 18 октября.

Какие ограничения ввели во Львове

Образование. Все школьники Львова уходят на 2-недельные каникулы до 1 ноября. Также эти ограничения касаются внешкольного досуга. Музыкальные школы тоже будут находиться на 2-недельных каникулах. Народные дома, кружки и секции будут закрыты. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Все школьники Львова уходят на 2-недельные каникулы до 1 ноября. Также эти ограничения касаются внешкольного досуга. Музыкальные школы тоже будут находиться на 2-недельных каникулах. Народные дома, кружки и секции будут закрыты. Библиотеки будут работать только на выдачу книг. Культура. В городе запретили проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия. Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония и органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей должно составлять не больше 50% от общего количества мест.

В городе запретили проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия. Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония и органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей должно составлять не больше 50% от общего количества мест. Торговля. Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только в том случае, если сотрудники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. В заведениях торговли нужно соблюдать масочный режим. Заполненность помещений – не более 50%.

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только в том случае, если сотрудники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. В заведениях торговли нужно соблюдать масочный режим. Заполненность помещений – не более 50%. Заведения общественного питания могут работать только до 23:00. Все работники должны быть провакцинированы или с отрицательными ПЦР-тестами. Заполненность залов – не более 50%, до 4 человек за столиком.

могут работать только до 23:00. Все работники должны быть провакцинированы или с отрицательными ПЦР-тестами. Заполненность залов – не более 50%, до 4 человек за столиком. Спортзалы могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность залов – не более 50%.

могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность залов – не более 50%. Отели и хостелы будут работать только при наличии у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Заметьте! По словам Садового, если за 2 недели ситуация с коронавирусом во Львове не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом.