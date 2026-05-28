Будівництво сміттєпереробного заводу під питанням: Львівська мерія звернулася до прем'єра Польщі

У Львові планували будівництво сміттєпереробного заводу. Громада міста вже оплатила понад 30 мільйонів євро за виконані роботи, але сам проєкт досі не завершений.

Так, міська рада, зважаючи на ситуацію, звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Про це 28 травня повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Читайте також Тут він починав свій політичний шлях: у Львові урочисто відкрили площу Андрія Парубія

Що відомо про звернення Львівської міськради до польського прем'єра?

За словами Садового, цю історію не планували виносити в публічну площину, оскільки проєкт мав стати прикладом успішної співпраці польського бізнесу в Україні – одним із багатьох випадків, коли компанії виконують свої зобов'язання та отримують оплату.

Натомість ситуація розвинулася інакше: Львівська громада вже сплатила понад 30 мільйонів євро за виконані роботи, однак проєкт досі не завершено.

При цьому мер міста підкреслив, що йдеться не про приватні інвестиції, а про кошти міського бюджету.

Окрім цього, Садовий розповів, що були спроби окремих польських посадовців звертатися до міст-партнерів Львова з листами та залучати їх до лобіювання інтересів підрядника.

Фіксувався й тиск на український уряд із закликами вплинути на Львів для продовження співпраці з компанією, яка не виконала умови контракту.

Вважаємо це абсолютно неприйнятним. Бо якщо компанія не виконала контрактних зобов'язань, то це не питання міжнародної політики чи міжмуніципальної дружби,

– наголосив Садовий.

Він додав, що це, загалом, питання відповідальності, репутації та виконання підписаних угод. Так, після консультацій і погодження з Європейським банком реконструкції та розвитку контракт із компанією Control Process S.A. було офіційно розірвано.

Важливо, щоб ця суперечка не перетворювалася на інструмент політичного чи дипломатичного тиску. При цьому Андрій Садовий зазначив, що Україна вдячна Польщі та польському народу за підтримку, однак не може йтися про ігнорування невиконаного контракту лише через походження компанії.

Ми всі хочемо жити за європейськими правилами. І вони мають бути однаковими для всіх,

– резюмував мер Львова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2025 році підрядник отримав низку офіційних попереджень через порушення контракту. Компанія не завершила проєктну документацію та не подала загальний план замовнику – ЛКП "Зелене місто".

Також не виконано зобов'язання щодо постачання частини обладнання, а окремі роботи були відхилені або заблоковані, зокрема, підключення електропостачання через іншого підрядника. Попри можливість виправити порушення, ситуація не змінилася.