Пісня про смерть Путіна: чому репер зі Львова хоче бачити главу Кремля в золотій труні

Хіп-хоп виконавець Badbok записав пісню з політичним підтекстом. Він озвучив мрію багатьох українців – бажання швидкої смерті російському лідеру Володимиру Путіну.

Як розповів у коментарі журналістці 24 каналу Руслан Бокало, Badbok – це його сольний проєкт. Ідея створити пісню про смерть Путіна виникла після новин про російські війська біля кордонів України.

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"Було б добре, якби Путін помер"

Сам трек був готовим уже за кілька днів. Біт львівський виконавець знайшов у інтернеті та придбав права на його використання.

У день запису ми з другом обговорювали, що було б добре, якби Путін помер, оскільки тоді, можливо, цього всього б і не було. Тобто потенційної повномасштабної війни з Росією, можливо, і гібридна війна на сході теж би закінчилась,

– наголосив Бокало.

Того ж вечора виконавець записав і трек. Уся необхідна техніка була вдома.

Путін у золотій труні

За кілька тижнів з'явилася й обкладинка для треку. Її також намалював Руслан Бокало.

На ній зображено Володимира Путіна в золотій труні, обшитій маленькими російськими гербами. У такий спосіб автор акцентував на фетиші кремлівського лідера до розкоші та символіки царської Росії.



Обкладинка до пісні про смерть Путіна / Фото 24 каналу надав Руслан Бокало

Відтак робота над треком тривала годину, а над обкладинкою – 2 години. Сам реліз затягнувся, бо Руслан Бокало захворів на COVID-19.

Одразу після одужання, виконавець поїхав на студію звукозапису. Коли трек був готовим, автор відправив його в дистрибуцію на стрімінгові сервіси.

"Ближче до релізу я вирішив зняти простенький домашній кліп на свій айфон. Тоді я змонтував його за вечір, а наступного дня, в день релізу, виклав його в мережу", – пояснив Бокало.

Мета треку

Музикант сподівається, що українці погодяться з його словами у треку. Оскільки в XXI столітті такі люди, як Володимир Путін, не можуть керувати державою.

Путін – вбивця, який може спокійно віддавати свої руйнівні накази та за правилами життя в нашому світі бути водночас не те, що безнаказаним, а і досить таки успішним негідником,

– підкреслив Бокало.

Проєкт Badbok – це метаіронічний авангардний хіп-хоп герой. Автор має надію, що його пісні тішитимуть або заспокоюватимуть українців у цей складний період.

Щодо можливої реакції російських пропагандистів йому байдуже. Але в будь-якому разі, це буде гарний піар правдивій музиці.

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