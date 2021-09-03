Четверту постраждалу таки врятували медики: поліція уточнила деталі ДТП на Львівщині
Джерело:Нацполіція
Жертвами моторошної ДТП у Рудках на Львівщині 3 вересня стали 3 людей. Раніше поліція повідомляла про 4 загиблих, однак згодом інформацію уточнили.
Пресслужба Нацполіції повідомила, що аварія сталася о 16.15 на вулиці Самбірській. Водій вантажівки не впорався з керуванням. Як наслідок, автомобіль виїхав на тротуар, збив електроопору, в'їхав у магазин, а тоді перекинувся.
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Від отриманих травм водій вантажівки помер на місці ДТП. Окрім того, аварія забрала життя ще 2 людей: 47-річних чоловіка та жінки.
За життя 2 постраждалих дівчат – 10 та 16 років – борються медики.
Наразі правоохоронці встановлюють деталі трагедії. Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
ДТП у Рудках: головне
- Смертельна аварія сталася у Рудках 3 вересня.
- Вантажівка на швидкості влетіла у продуктовий магазин.
- Люди поділилися моторошними деталями ДТП: частини людських тіл розкидало по дорозі.
- Трасу Львів – Самбір тимчасово заблокували.
- На місце ДТП прибули слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.