Четверту постраждалу таки врятували медики: поліція уточнила деталі ДТП на Львівщині

3 вересня 2021 , 23:19
Читать новость на русском

Джерело:

Нацполіція

Жертвами моторошної ДТП у Рудках на Львівщині 3 вересня стали 3 людей. Раніше поліція повідомляла про 4 загиблих, однак згодом інформацію уточнили.

Пресслужба Нацполіції повідомила, що аварія сталася о 16.15 на вулиці Самбірській. Водій вантажівки не впорався з керуванням. Як наслідок, автомобіль виїхав на тротуар, збив електроопору, в'їхав у магазин, а тоді перекинувся.

Зауважте На Прикарпатті 16-річний мотоцикліст збив двох неповнолітніх

Від отриманих травм водій вантажівки помер на місці ДТП. Окрім того, аварія забрала життя ще 2 людей: 47-річних чоловіка та жінки.

За життя 2 постраждалих дівчат – 10 та 16 років – борються медики. 

Наразі правоохоронці встановлюють деталі трагедії. Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

ДТП у Рудках: головне

  • Смертельна аварія сталася у Рудках 3 вересня.
  • Вантажівка на швидкості влетіла у продуктовий магазин. 
  • Люди поділилися моторошними деталями ДТП: частини людських тіл розкидало по дорозі.
  • Трасу Львів – Самбір тимчасово заблокували
  • На місце ДТП прибули слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.
Автор: Мар'яна Бекало