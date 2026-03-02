Укр Рус
Львів Новини Львова У Домажирі знову аварія: у великої частини Львова проблеми з водою
2 березня, 17:26
У Домажирі знову аварія: у великої частини Львова проблеми з водою

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Львові знову сталася аварія на водопроводі в Домажирі.
  • В значної частини міста проблеми з водопостачанням.

Під Львовом нова аварія. Як передають кореспонденти 24 Каналу, води немає за тими ж адресами, що й минулого разу.

Про аварію розповіли у Львівській міській раді. Там стверджують, що винна приватна техніка. 

Чому у Львові немає води? 

На водопроводі у Домажирі сталася аварія. 

Пошкодження могло виникнути після роботи приватної техніки на цій ділянці. Ремонтні бригади підприємства вже виїхали на місце і приступили до ліквідації пошкодження. Відтак станом на зараз до частини будинків Львова вода подається з пониженим тиском, 
– пишуть у ЛМР. 

Там навели великий список адрес, де воду подаватимуть з пониженим тиском: 

  • вул. Агрусова,
  • вул. Алмазна,
  • вул. Ангарна,
  • вул. Миколи Бажана,
  • вул. Степана Бандери,
  • вул. Дмитра Бандрівського,
  • вул. Івана Біберовича,
  • вул. Дмитра Бортнянського,
  • вул. Братів Міхновських,
  • вул. Брюховицька,
  • вул. Бузинова,
  • вул. Івана Величковського,
  • вул. Остапа Вересая,
  • вул. Вершницька,
  • вул. Марка Вовчка,
  • вул. Лева Ганкевича,
  • вул. Генерала Олекси Алмазова,
  • вул. Генерала Осипа Микитки,
  • вул. Лева Геца,
  • вул. Якова Гніздовського,
  • вул. Івана Гушалевича,
  • вул. Доробок,
  • вул. Дорогичинська,
  • вул. Дубовицька,
  • вул. Ольги Дучимінської,
  • вул. Василя Єрошенка,
  • вул. Загородня,
  • вул. Залізнична,
  • вул. Золота,
  • вул. Марка Каганця,
  • вул. Петра Калнишевського,
  • вул. Григорія Квітки-Основ’яненка,
  • вул. Братів Дужих,
  • вул. Федора Коріятовича,
  • вул. Кузнярівка,
  • вул. Ливарна,
  • вул. Ловецька,
  • вул. Лугова,
  • вул. Ігнатія Лукасевича,
  • вул. Михайла Лучкая,
  • вул. Олександра Лушпинського,
  • вул. Любачівська,
  • вул. Малковицька,
  • вул. Маршалківка,
  • вул. Яна Матейка,
  • вул. Лева Мацієвича,
  • вул. Машиністів,
  • вул. Мирна,
  • вул. Моторна,
  • вул. Рудольфа Моха,
  • вул. На Чвертях,
  • вул. Георгія Нарбута,
  • вул. Нарцисова,
  • вул. Немирівська,
  • вул. Нестора Літописця,
  • вул. Ожинова,
  • вул. Євгена Озаркевича,
  • вул. Озерна,
  • вул. Євгена Олесницького,
  • вул. Осикова,
  • вул. Павлокомська,
  • вул. Папоротна,
  • вул. Сергія Параджанова,
  • вул. Парова,
  • вул. Підлісна,
  • вул. Пілотів,
  • вул. Сембратовичів,
  • вул. Пикулицька,
  • вул. Планерна,
  • вул. Повітряна,
  • вул. Порічкова,
  • вул. Олександра Потебні,
  • вул. Прилбицька,
  • вул. Прихильна,
  • вул. Пропелерна,
  • вул. Професора Івана Ковалика,
  • вул. Резедова,
  • вул. Розлога,
  • вул. Розсадна,
  • вул. Роксоляни,
  • вул. Ряснянська,
  • вул. Світла,
  • вул. Гетьмана Івана Сірка,
  • вул. Скромна,
  • вул. Опанаса Сластіона,
  • вул. Надії Мудрої,
  • вул. Осипа Сорохтея,
  • вул. Сотника Василя Панаса,
  • вул. Михайла Стельмаха,
  • вул. Олени Степанівни,
  • вул. Олекси Стороженка,
  • вул. Суботівська,
  • вул. Романа Сушка,
  • вул. Сяйво,
  • вул. Тісна,
  • вул. Тростинна,
  • вул. Тараса Трясила,
  • вул. Івана Фещенка-Чопівського,
  • вул. Ніла Хасевича,
  • вул. Холмська,
  • вул. Хорватська,
  • вул. Чесанівська,
  • вул. Георгія Чечета,
  • вул. Дмитрія Чижевського,
  • вул. Євгенія Чикаленка,
  • вул. Івана Шараневича,
  • вул. Тараса Шевченка,
  • вул. Широка,
  • вул. Юрія Яновського,
  • вул. Ярославська,
  • вул. Ясна,
  • вул. Панаса Сотника бічна,
  • вул. Річицька,
  • вул. Городоцька, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
  • вул. Левандівська, 30. 

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради організовує розвозку ємностей та резервуарів з водою у цьому районі. Раніше їх прибрали на час сильних морозів. 

Точний перелік адрес повідомлять додатково. 

Довідка. Село Домажир в Яворівському районі розташоване за 17 кілометрів від Львова. 

Показуємо Домажир на карті:

 

 

Торік у Домажирі вже була проблема з водою 

  • У жовтні 2025 року на магістральному водогоні в районі Домажира було декілька серйозних пошкоджень. Через це львів'яни кілька діб були без води.

  • Андрій Садовий тоді говорив, що пошкоджена труба – 1901 року. Тож гарантувати, що нових проривів або тріщин не буде, – неможливо.