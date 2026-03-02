У Домажирі знову аварія: у великої частини Львова проблеми з водою
- У Львові знову сталася аварія на водопроводі в Домажирі.
- В значної частини міста проблеми з водопостачанням.
Під Львовом нова аварія. Як передають кореспонденти 24 Каналу, води немає за тими ж адресами, що й минулого разу.
Про аварію розповіли у Львівській міській раді. Там стверджують, що винна приватна техніка.
Чому у Львові немає води?
На водопроводі у Домажирі сталася аварія.
Пошкодження могло виникнути після роботи приватної техніки на цій ділянці. Ремонтні бригади підприємства вже виїхали на місце і приступили до ліквідації пошкодження. Відтак станом на зараз до частини будинків Львова вода подається з пониженим тиском,
– пишуть у ЛМР.
Там навели великий список адрес, де воду подаватимуть з пониженим тиском:
- вул. Агрусова,
- вул. Алмазна,
- вул. Ангарна,
- вул. Миколи Бажана,
- вул. Степана Бандери,
- вул. Дмитра Бандрівського,
- вул. Івана Біберовича,
- вул. Дмитра Бортнянського,
- вул. Братів Міхновських,
- вул. Брюховицька,
- вул. Бузинова,
- вул. Івана Величковського,
- вул. Остапа Вересая,
- вул. Вершницька,
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Лева Ганкевича,
- вул. Генерала Олекси Алмазова,
- вул. Генерала Осипа Микитки,
- вул. Лева Геца,
- вул. Якова Гніздовського,
- вул. Івана Гушалевича,
- вул. Доробок,
- вул. Дорогичинська,
- вул. Дубовицька,
- вул. Ольги Дучимінської,
- вул. Василя Єрошенка,
- вул. Загородня,
- вул. Залізнична,
- вул. Золота,
- вул. Марка Каганця,
- вул. Петра Калнишевського,
- вул. Григорія Квітки-Основ’яненка,
- вул. Братів Дужих,
- вул. Федора Коріятовича,
- вул. Кузнярівка,
- вул. Ливарна,
- вул. Ловецька,
- вул. Лугова,
- вул. Ігнатія Лукасевича,
- вул. Михайла Лучкая,
- вул. Олександра Лушпинського,
- вул. Любачівська,
- вул. Малковицька,
- вул. Маршалківка,
- вул. Яна Матейка,
- вул. Лева Мацієвича,
- вул. Машиністів,
- вул. Мирна,
- вул. Моторна,
- вул. Рудольфа Моха,
- вул. На Чвертях,
- вул. Георгія Нарбута,
- вул. Нарцисова,
- вул. Немирівська,
- вул. Нестора Літописця,
- вул. Ожинова,
- вул. Євгена Озаркевича,
- вул. Озерна,
- вул. Євгена Олесницького,
- вул. Осикова,
- вул. Павлокомська,
- вул. Папоротна,
- вул. Сергія Параджанова,
- вул. Парова,
- вул. Підлісна,
- вул. Пілотів,
- вул. Сембратовичів,
- вул. Пикулицька,
- вул. Планерна,
- вул. Повітряна,
- вул. Порічкова,
- вул. Олександра Потебні,
- вул. Прилбицька,
- вул. Прихильна,
- вул. Пропелерна,
- вул. Професора Івана Ковалика,
- вул. Резедова,
- вул. Розлога,
- вул. Розсадна,
- вул. Роксоляни,
- вул. Ряснянська,
- вул. Світла,
- вул. Гетьмана Івана Сірка,
- вул. Скромна,
- вул. Опанаса Сластіона,
- вул. Надії Мудрої,
- вул. Осипа Сорохтея,
- вул. Сотника Василя Панаса,
- вул. Михайла Стельмаха,
- вул. Олени Степанівни,
- вул. Олекси Стороженка,
- вул. Суботівська,
- вул. Романа Сушка,
- вул. Сяйво,
- вул. Тісна,
- вул. Тростинна,
- вул. Тараса Трясила,
- вул. Івана Фещенка-Чопівського,
- вул. Ніла Хасевича,
- вул. Холмська,
- вул. Хорватська,
- вул. Чесанівська,
- вул. Георгія Чечета,
- вул. Дмитрія Чижевського,
- вул. Євгенія Чикаленка,
- вул. Івана Шараневича,
- вул. Тараса Шевченка,
- вул. Широка,
- вул. Юрія Яновського,
- вул. Ярославська,
- вул. Ясна,
- вул. Панаса Сотника бічна,
- вул. Річицька,
- вул. Городоцька, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
- вул. Левандівська, 30.
Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради організовує розвозку ємностей та резервуарів з водою у цьому районі. Раніше їх прибрали на час сильних морозів.
Точний перелік адрес повідомлять додатково.
Довідка. Село Домажир в Яворівському районі розташоване за 17 кілометрів від Львова.
Показуємо Домажир на карті:
Торік у Домажирі вже була проблема з водою
У жовтні 2025 року на магістральному водогоні в районі Домажира було декілька серйозних пошкоджень. Через це львів'яни кілька діб були без води.
Андрій Садовий тоді говорив, що пошкоджена труба – 1901 року. Тож гарантувати, що нових проривів або тріщин не буде, – неможливо.