У Домажирі знову аварія: у великої частини Львова проблеми з водою

Під Львовом нова аварія. Як передають кореспонденти 24 Каналу, води немає за тими ж адресами, що й минулого разу.

Про аварію розповіли у Львівській міській раді. Там стверджують, що винна приватна техніка.

Чому у Львові немає води?

На водопроводі у Домажирі сталася аварія.

Пошкодження могло виникнути після роботи приватної техніки на цій ділянці. Ремонтні бригади підприємства вже виїхали на місце і приступили до ліквідації пошкодження. Відтак станом на зараз до частини будинків Львова вода подається з пониженим тиском,

– пишуть у ЛМР.

Там навели великий список адрес, де воду подаватимуть з пониженим тиском:

вул. Агрусова,

вул. Алмазна,

вул. Ангарна,

вул. Миколи Бажана,

вул. Степана Бандери,

вул. Дмитра Бандрівського,

вул. Івана Біберовича,

вул. Дмитра Бортнянського,

вул. Братів Міхновських,

вул. Брюховицька,

вул. Бузинова,

вул. Івана Величковського,

вул. Остапа Вересая,

вул. Вершницька,

вул. Марка Вовчка,

вул. Лева Ганкевича,

вул. Генерала Олекси Алмазова,

вул. Генерала Осипа Микитки,

вул. Лева Геца,

вул. Якова Гніздовського,

вул. Івана Гушалевича,

вул. Доробок,

вул. Дорогичинська,

вул. Дубовицька,

вул. Ольги Дучимінської,

вул. Василя Єрошенка,

вул. Загородня,

вул. Залізнична,

вул. Золота,

вул. Марка Каганця,

вул. Петра Калнишевського,

вул. Григорія Квітки-Основ’яненка,

вул. Братів Дужих,

вул. Федора Коріятовича,

вул. Кузнярівка,

вул. Ливарна,

вул. Ловецька,

вул. Лугова,

вул. Ігнатія Лукасевича,

вул. Михайла Лучкая,

вул. Олександра Лушпинського,

вул. Любачівська,

вул. Малковицька,

вул. Маршалківка,

вул. Яна Матейка,

вул. Лева Мацієвича,

вул. Машиністів,

вул. Мирна,

вул. Моторна,

вул. Рудольфа Моха,

вул. На Чвертях,

вул. Георгія Нарбута,

вул. Нарцисова,

вул. Немирівська,

вул. Нестора Літописця,

вул. Ожинова,

вул. Євгена Озаркевича,

вул. Озерна,

вул. Євгена Олесницького,

вул. Осикова,

вул. Павлокомська,

вул. Папоротна,

вул. Сергія Параджанова,

вул. Парова,

вул. Підлісна,

вул. Пілотів,

вул. Сембратовичів,

вул. Пикулицька,

вул. Планерна,

вул. Повітряна,

вул. Порічкова,

вул. Олександра Потебні,

вул. Прилбицька,

вул. Прихильна,

вул. Пропелерна,

вул. Професора Івана Ковалика,

вул. Резедова,

вул. Розлога,

вул. Розсадна,

вул. Роксоляни,

вул. Ряснянська,

вул. Світла,

вул. Гетьмана Івана Сірка,

вул. Скромна,

вул. Опанаса Сластіона,

вул. Надії Мудрої,

вул. Осипа Сорохтея,

вул. Сотника Василя Панаса,

вул. Михайла Стельмаха,

вул. Олени Степанівни,

вул. Олекси Стороженка,

вул. Суботівська,

вул. Романа Сушка,

вул. Сяйво,

вул. Тісна,

вул. Тростинна,

вул. Тараса Трясила,

вул. Івана Фещенка-Чопівського,

вул. Ніла Хасевича,

вул. Холмська,

вул. Хорватська,

вул. Чесанівська,

вул. Георгія Чечета,

вул. Дмитрія Чижевського,

вул. Євгенія Чикаленка,

вул. Івана Шараневича,

вул. Тараса Шевченка,

вул. Широка,

вул. Юрія Яновського,

вул. Ярославська,

вул. Ясна,

вул. Панаса Сотника бічна,

вул. Річицька,

вул. Городоцька, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,

вул. Левандівська, 30.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради організовує розвозку ємностей та резервуарів з водою у цьому районі. Раніше їх прибрали на час сильних морозів.

Точний перелік адрес повідомлять додатково.

Довідка. Село Домажир в Яворівському районі розташоване за 17 кілометрів від Львова.

Показуємо Домажир на карті:

Торік у Домажирі вже була проблема з водою