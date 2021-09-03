Чотири втрачені життя: з'явилося відео перед моментом кривавої ДТП на Львівщині

У місті Рудки, що у Самбірському районі, сталась моторошна ДТП. Вантажівка влетіла у продуктовий магазин. Автотроща стала смертельною для 4 людей, одна з жертв аварії – неповнолітня.

Як встановили правоохоронці, ймовірно, що водій сідлового тагяча Renault не впорався з керуванням.

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Тягач протаранив продуктовий магазин

Вантажівка виїхала на тротуар. Після цього тягач збив електроопору та протаранив продуктовий магазин. На місці аварії загинув водій Renault та дві жінки.

До лікарні екстрено доправили неповнолітню дівчину-пішохода. Проте, незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати життя потерпілій не вдалось. Поки що правоохоронці встановлюють особи усіх учасників ДТП.

У соцмережах з'явилось відео тягача перед аварією

На місці моторошної автотрощі працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції. Наразі вирішують питання про кваліфікацію справи.

Тим часом у соцмережі з'явилось відео аварії. На кадрах – останні секунди поїздки тягача перед ДТП. Запис з камер спостереження оприлюднив голова Самбірської райради Віталій Кімак.

Дивіться відео / Відео з фейсбуку Віталія Кімака:

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