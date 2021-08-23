День Незалежності у Львові: більшість автобусів змінять маршрути, а деякі – не курсуватимуть

У зв’язку зі святкуванням 30-річчя Дня Незалежності України, 24 серпня на кількох вулицях Львова ситуативно та частково перекриватимуть рух. Тож більшість маршрутів громадського транспорту курсуватиме зі змінами.

Зокрема, через великий святковий концерт на площі біля Академії сухопутних військ частину вулиці Стрийської перекриють. З 6:00 24 серпня до 6:00 25 серпня на ділянці від вулиці Сахарова до Героїв Майдану обмежать проїзд транспорту.

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Громадський транспорт Львова курсуватиме зі змінами

Через перекриття вулиці Стрийської тролейбуси №25 не курсуватимуть, а автобуси № 3А, 18 і 44 об'їжджатимуть закриту ділянку через вулиці Франка, Панаса Мирного, Чмоли та у зворотному напрямку.

Окрім того, 24 серпня, у зв'язку з проведенням "Маршу нескорених" та "Забігу у вишиванках", на кількох вулицях ситуативно перекриють рух.

З 9:00 год до 11:00 перекриють рух за маршрутом маршу: Личаківське кладовище – вулиця Мечникова – вулиця Чехова – вулиця Личаківська – площа Митна – вулиця Винниченка – Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. Автобуси та електротранспорт курсуватимуть без змін.

Через "Забіг у вишиванках" з 9:00 до 11:00 перекриють рух транспорту на проспекті Чорновола від вулиці Липинського по проспекту Свободи до вулиці Коперника. Тролейбуси №33 тимчасово не курсуватимуть, а міський громадський транспорт їздитиме з тимчасовими змінами.

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Як курсуватимуть міські автобуси

Автобуси №1А, 8А, 8 і 22 курсуватимуть до перетину вулиці Липинського – проспекту Чорновола.

курсуватимуть до перетину вулиці Липинського – проспекту Чорновола. Автобуси №3А їхатимуть до площі Петрушевича.

їхатимуть до площі Петрушевича. Автобуси №5А курсуватимуть до площі Митної.

курсуватимуть до площі Митної. Автобуси №6А та 52 їздитимуть до церкви святої Анни – вулиці Захисників України.

їздитимуть до церкви святої Анни – вулиці Захисників України. Автобуси № 7, 17, 20, 25, 31, 34, 41 та 51 об'їжджатимуть за маршрутом: вулиця Городоцька – вулиця Шевченка – вулиця Клепарівська – вулиця Липинського. У зворотному напрямку рух відбуватиметься без змін.

об'їжджатимуть за маршрутом: вулиця Городоцька – вулиця Шевченка – вулиця Клепарівська – вулиця Липинського. У зворотному напрямку рух відбуватиметься без змін. Маршрутки №15 у напрямку до вулиці Медової Печери курсуватимуть такими вулицями: Устияновича – Бібліотечна – Дорошенка – Бандери – Вербицького – Коперника – Вітовського – площа Франка – вулиця Франка – Зелена – далі їхатимуть за звичним маршрутом.

у напрямку до вулиці Медової Печери курсуватимуть такими вулицями: Устияновича – Бібліотечна – Дорошенка – Бандери – Вербицького – Коперника – Вітовського – площа Франка – вулиця Франка – Зелена – далі їхатимуть за звичним маршрутом. Автобуси №29 і 43 курсуватимуть без змін, однак можливі тимчасові затримки у русі внаслідок перекриття вулиць на момент проходження ділянки учасниками забігу.

курсуватимуть без змін, однак можливі тимчасові затримки у русі внаслідок перекриття вулиць на момент проходження ділянки учасниками забігу. Маршрутки №37,46, 47, 53, 61 та 39 з вулиці Підвальної курсуватимуть за маршрутом: вулиця Хмельницького – вулиця Замарстинівська із виїздом на вулицю Липинського – далі їхатимуть, як зазвичай.

з вулиці Підвальної курсуватимуть за маршрутом: вулиця Хмельницького – вулиця Замарстинівська із виїздом на вулицю Липинського – далі їхатимуть, як зазвичай. Автобуси №9 їздитимуть за маршрутом: вулиця Княгині Ольги – вулиця Сахарова – вулиця Вітовського – вулиця Франка – вулиця Винниченка – вулиця Підвальна – площа Данила Галицького – вулиця Гонти – вулиця Хмельницького – вулиця Замарстинівська – вулиця Липинського – далі курсуватимуть, як зазвичай.

Львів'ян просять вибачити за тимчасові незручності. Для зменшення заторів, містян закликають обмежити користування приватним транспортом на вулицях, де проводитимуть заходи.



Громадський транспорт курсуватиме зі змінами / Фото ЛМР