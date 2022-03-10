Діти мають вчитися, – Садовий розповів, як організують навчання для школярів-біженців у Львові

Андрій Садовий розповів, що дітям, які прибули до Львова з інших регіонів й тимчасово мешкають у приміщеннях шкіл, організують там навчання у режимі онлайн.

Якщо ж діти мешкають у домівках львів'ян або хостелах, необхідно прийти у найближчу школу й зареєструватися там. Тоді школярі матимуть можливість долучитися до навчання.

Зауважте Такого у світі ніхто не пригадує, ми на межі, – Садовий

Якщо немає відповідної техніки, школа надасть такі можливості. Діти мають вчитися,

– наголосив Садовий.

Загалом на Львівщині школярі повертаються до навчання вже з 14 березня. Форму навчання мають право обрати навчальні заклади.

Садовий про освіту: дивіться відео

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