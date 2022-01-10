До 11 градусів морозу і шалена ожеледиця: прогноз погоди на Львівщині на 11 – 15 січня

Синоптики прогнозують на Львівщині похолодання. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до 11 градусів морозу.

Інколи область вкриватиме туман. Через ожеледицю водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними під час руху.

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Прогноз погоди на 11 – 15 січня

У вівторок, 11 січня, погоду на Львівщині визначатиме вплив висотної улоговини. В області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території, падатиме невеликий сніг.

Вночі та вранці Львівщину вкриє слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів. На дорогах буде ожеледиця. Вітер – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 4 – 6 градусів морозу, а вдень 2 – 4 градуси нижче за нуль.



Прогноз погоди на 11 січня / Дані Укргідрометцентру

У середу, 12 січня, в області також буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не очікують. Дороги Львівщини огорне ожеледиця.

Вітер – північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 11 градусів морозу, а вдень – від 5 до 7 градусів нижче за нуль.



Прогноз погоди на 12 січня / Дані Укргідрометцентру

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У четвер, 13 січня, які в попередні дні, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не буде, а вдень йтиме сніг. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – західний, вночі зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а вдень – 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9 – 11 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 13 січня / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 14 січня, в області буде хмарно з проясненнями. Протягом доби ймовірні невеликі опади. Дороги огорне ожеледиця.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу, а вдень – від 0 до 2 градусів тепла.



Прогноз погоди на 14 січня / Дані Укргідрометцентру

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У суботу, 15 січня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі часом йтиме сніг. Вдень теж прогнозують невеликі опади. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1 – 3 градуси морозу, а вдень – 0 – 2 градуси тепла.



Прогноз погоди на 15 січня / Дані Укргідрометцентру

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