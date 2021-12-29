До Львова прибули десятки екзотичних рептилій, яких везли контрабандою до Італії
Джерело:Держприкордонслужба
Прикордонники вилучили кілька десятків змій і екзотичних ящірок. Їх намагалися нелегально перевезти в Італію.
Наразі рептилії вже в безпеці та перебувають у Львові. А ось водію не так пощастило, оскільки доведеться сплатити великий штраф.
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Везли в коробці й мішечках
Про виявлення цієї контрабанди повідомила 29 грудня Держприкордонслужба. В дописі мовиться, що підозру у службовців викликала картонна коробка з отворами.
Ящірка, яку везли в Італію / Фото Держприкордонслужби
Їхня пильність виявилася не безпідставною, оскільки там виявили 26 екзотичних змій та 10 ящірок. Усім лазунам було до трьох місяців і їх перевозили в полотняних мішечках. На фото видно, що деякі рептилії також були в пластикових місткостях.
Змії в мішку контрабандиста / Фото Держприкордонслужби
Що було після цього
Прикордонники закінчили перевірку авто й оформили виявленні порушення. За спробу перевезти контрабанду чоловік повинен сплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень.
Ящірки в пластиковій місткості / Фото Держприкордонслужби
Врятованих тваринок, яких намагалися провезти, одразу вилучили. Наразі їх уже доставили до Львівського міського дитячого натуралістичного центру. Там вони перебувають в належних умовах і з потрібним доглядом.
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Читайте повний текст допису Держприкордонслужби:
Екзотичні тварини належали тернополянину, який попросив водія мікроавтобуса транспортувати рептилій до Італії. Останній, за його словами, й гадки не мав що перевозить.
Підозру у прикордонників викликала картонна коробка з отворами. Всередині у полотняних мішечках знаходились 26 екзотичних змій та десять ящірок. Плазунам було до трьох місяців. Врятованих тварин доставили до Львівського міського дитячого натуралістичного центру. Там вони перебувають у належних умовах. А водію доведеться сплатити 100 тисяч гривень штрафу!