Дочекались: у Львові невдовзі відкриють ще одну відремонтовану вулицю

31 серпня 2021 , 18:02
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Джерело:

Львівська міськрада

Ремонт вулиці Пекарської у Львові майже завершився. Її планують відкрити для руху транспорту вже 6 вересня.

Наразі мозаїка, яку виклали на вулиці, повинна набратись міцності. Тоді транспорту дозволять нею їздити.

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Відремонтовану вулицю Пекарську відкриють для проїзду

У Львівавтодорі розповіли, що 6 вересня вулицю Пекарську відкриють для проїзду. Дорогу там вже повністю замостили мозаїкою.

Відкрити вулицю для проїзду плануємо 6 вересня, оскільки згідно з технічними вимогами, дорожнє покриття (мозаїка) має набрати міцності перед відкриттям руху транспорту,
– повідомили у Львівавтодорі.

Наразі на Пекарській вже завершують облаштування покриття велосипедних доріжок і тротуарів та роботи з укріплення колектора.

Коротко про ремонт Пекарської у Львові

  • Проєкт реконструкції вулиці Пекарської розробило ЛКП "Інститут просторового розвитку".
  • Там повинні провести капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки та облаштувати місця для паркування.
  • Також, за проєктом, на Пекарській запланували побудувати велосипедні доріжки та провести капітальний ремонт тротуарів і світлофора.
  • Окрім цього, там замінили мережі водопостачання та каналізації, зовнішнього освітлення, газопостачання, електропостачання, теплопостачання та мережі зв'язку.
  • Вулиця Пекарська після ремонту стане інклюзивною.
  • Роботи виконує підрядна організація ТзОВ "Вельт-Капітал".
  • Вартість ремонту становить 109,4 мільйона гривень.

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Автор: Ольга Котів